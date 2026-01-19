 Susitikimo su gyventojais metu Žemaitaitis apstumdė jaunuolį

Susitikimo su gyventojais metu Žemaitaitis apstumdė jaunuolį

2026-01-19 17:13
Vakaris Vingilis (BNS)

Susitikimo su gyventojais metu Vilkaviškio viešojoje bibliotekoje „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis apstumdė į susitikimą atvykusį jaunuolį.

Susitikimo su gyventojais metu Žemaitaitis apstumdė jaunuolį / Vaizdo įrašo stop kadrai

Tai matyti iš vietoje filmuoto keliolikos sekundžių vaizdo įrašo, kuriuo pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidentas Umberto Masi.

„Matome situaciją ir įvykių seką, kai ne tik ribojamas dalyvavimas pagal amžių, bet ir pilietis viešo susitikimo metu yra agresyviai stumiamas į šalį“, – rašė U. Masi.

Prieš susitikimą buvo pranešta, kad į jį nebus įleidžiami nepilnamečiai ir protestuojantys asmenys.

Politiko pastumtas jaunuolis reiškė protestą R. Žemaitaičiui ir su kitais žmonėmis skandavo „namo, namo, melagi, namo“.

Susitikime buvo bent keli protestuotojai su plakatais. Apstumdytas jaunuolis rankose laikė medinę lentą su užrašu „Ruzzija“ ir rodykle, vedančia link išėjimo iš pastato. Ant kitų plakatų buvo parašyta „Žemaitaiti, eik žemyn“, „Tau vyšnios Suvalkijoje neprisirps“.

Su R. Žemaitaičiu BNS kol kas nepavyko susisiekti. Naujienų agentūra BNS kreipėsi komentaro ir į policiją.

Šiame straipsnyje:
Remigijus Žemaitaitis
Vilkaviškis
jaunuolis

