Vaizdo įraše – galimai numušto drono sprogimas: žmogaus reakcija pasako viską

Kaip matyti redakcijai atsiųstame vaizdo įraše, naktį dangų nušviečia ryškus šviesos blyksnis, kuris vėliau pamažu sumažėja.
Filmavęs žmogus iš nuostabos ar išgąsčio kelis kartus garsiai įkvepia.
Tai ne vienintelis įrašas, kurį užfiksavo tautiečiai. Kaip skelbta, socialiniuose tinkluose plinta ir garso įrašas.
„Tikėtinas bepiločio orlaivio garsas. Kameros užfiksavo garsą Trakų rajone, Bražuolės kaime“, – feisbuke skelbė Elektrėnų tarybos narys Tomas Maleckis.
T. Maleckio garso įrašas.
Primename, kad antradienio naktį iš Baltarusijos į Lietuvą įskridusį droną Kaišiadorių rajone, netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės, numušė Šiauliuose dislokuoti Italijos naikintuvai.
Bepiločiui skrendant per Lietuvos teritoriją, Vilniaus ir Kauno apskričių gyventojams buvo išsiųsti perspėjimo pranešimai apie tikėtiną oro pavojų.
Daliai žmonių socialiniuose tinkluose rašius apie tai, kad drono garsą girdėjo anksčiau negu apie tai paskelbė institucijos, prezidento patarėjas Deividas Matulionis sakė, jog tai normalu.
Pasak jo, nuo tada, kai skraidantis objektas pamatomas radarais, iki perspėjimo pranešimų išsiuntimo gyventojams praeina laiko, nes sprendimas tai padaryti yra paremtas tam tikrais kriterijais.
„Čia minučių klausimas. Ar gyventojas pastebėjo, ar kariuomenė pastebėjo pirma, čia nėra esminis dalykas“, – kalbėjo D. Matulionis.
Kaip jau skelbta, Lietuvos kariuomenė paviešino vaizdo įrašą iš numušto bepiločio orlaivio nuolaužų radimo vietos.
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