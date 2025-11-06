 Vaizdas kapinėse sukėlė pyktį

2025-11-06 15:37
Violeta Launikaitienė (LNK)

Anykščiuose pirmus metus prieš Vėlines komunalininkai kapinėse prismaigstė maždaug 200 kuoliukų su perspėjimo pranešimais sutvarkyti apleistas kapavietes. Kitaip – po vienų–dvejų metų jos bus pripažintos niekieno ir perleistos svetimiems su teise laidoti.

Vaizdas kapinėse sukėlė pyktį

Šiemet lapkritis Anykščiuose kitoks – ant kapų atsirado kuoliukų su įspėjamaisiais skelbimais. Šie kapinėse – pirmus metus.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Mes močiutės kapo ieškojome kartą Žemaitijoje, žinojome, kad kažkur netoliese, bet nieko neradome“, – kalbėjo anykštėnė Aida.

Anykščių rajono politikai dar 2023 metais nubalsavo, kad apleistos ir perspėtos kapavietės metus būtų stebimos. Tačiau, jei situacija nesikeis, būtų perleistos svetimiems su teise laidoti.

„Tokia problema yra didesniuose miestuose, kur trūksta vietų“, – aiškino Anykščių rajono vicemerė Audronė Savickienė.

LNK stop kadras

Skaičiuojama, kad vietų kapinėse anykštėnams užteks maždaug dešimt metų, bet įsigaliojo praėjusios kadencijos nuosprendis kapams.

„Pirmiausia teisė laidotis toje kapavietėje suteikiama giminaičiams, o paskui kitiems žmonėms“, – tvirtino Anykščių komunalinio ūkio direktorius Kazys Šapoka.

LNK stop kadras

„Žmonės tikrai nenorės savo artimą žmogų palaidoti ant kito kapo. Juk ten grabo liekanos, skeletas“, – sakė anykštėnas.

Tačiau, kas bus tuomet, jei žmogus kapų lankyti atvažiuoja po poros metų iš emigracijos.

„Būtų šokas“, – dalijosi pašnekovė.

LNK stop kadras

Tuo tarpu kuoliukai sutelkė kapinių kaimynus. Nuo apleistų kapelių jie rovė žoles, degino žvakes, o kuoliukus su skelbimais guldė ant žemės. Tad galima daryti prielaidą, kad jei toks sąmoningumo posūkis veiks ir toliau, dalis neprižiūrimų kapaviečių nuo svetimų pretendentų bus apsaugotos.

