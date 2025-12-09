Seimas rengia pokyčius kapinėse: grįžta mokestis už urnų nišas

Vilnietė Ernesta, mirus mamai, ieškojo vietos urnai. Nors rado sunkiai – Sudervės kapinėse, tačiau vieta ne tokia, kokios norėtųsi artimųjų pagerbimui.
„Norime paminėti savo artimuosius, susitikti, pabūti kartu, ir ta vieta turi būti ne taip, kaip čia – truputį patvory“, – sakė vilnietė Ernesta.
Ernesta už vietą urnai susimokėjo – sutartis 25 metams. Tačiau pripažįsta, kad kolumbariumas neprižiūrimas, privažiavimas – neišasfaltuotas. Nors toks laidojimo būdas miestui ir patogesnis, ir tvaresnis.
„Mirštamumas didelis ir tikrai turi būti skirta vieta kolumbariumui, o ne šitiems dideliems kapinių plotams, kur dega tūkstantinės žvakės, išmetami pinigai ir dar vyksta varžybos, kieno paminklai didesni“, – kalbėjo moteris.
Seime – iš dalies atliepianti iniciatyva: plėsti ne privačių, o savivaldybių kolumbariumų tinklą. Tačiau statyti kaip privatininkai – už pinigus.
„Siūlau grąžinti tvarką, kuri Lietuvoje galiojo dešimtmečius. Prieš dvejus metus Seimas ją sugadino“, – teigė pataisų iniciatorius Tomas Tomilinas.
Beveik trejus metus savivaldybės už urnų vietas neima pinigų, o už privačių įrengtus kolumbariumus mokama seniai. Tokia tvarka, pasak iniciatorių, viską tik iškraipė.
„Kolumbariumų plėtra vyko, dabar – sustojo, nes savivaldybės neturi prievolės vystyti. Aišku, galima tą daryti, bet jokios ekonominės logikos nėra, todėl to tiesiog nedaro“, – aiškino T. Tomilinas.
Panevėžys neslepia – kai vietos buvo dalinamos nemokamai, kolumbariumų statybos sustojo. Vilnius planuoja naujus kolumbariumus, bet dalinti vietas be mokesčio – tikra našta.
„Esame pasirengę projektą dešimčiai miesto kapinių ir paskaičiavome, kad tai kainuotų savivaldybei apie penkis milijonus“, – sakė Vilniaus savivaldybės Komunalinio poskyrio vedėja Judita Nauckuvienė.
Radviliškyje – priešingai. Miestas turi 40 laisvų nišų ir planuoja statyti dar vieną kolumbariumą. Nes kai nemokama – poreikis didžiulis.
„Kai buvo sprendimas apmokestinti, buvo pristojęs naudojimasis šia paslauga“, – teigė Radviliškio rajono meras Kazimieras Račkauskis.
Dar viena problema – kapinėse beveik neliko laisvos vietos. Radviliškio rajono meras skaičiavo, kas labiau apsimoka.
„Pigiau statyti kolumbariumus ir netaikant mokesčių, negu pirkti sklypus. Reikia ir pritaikymo, priėjimo takų, apšvietimo“, – sakė K. Račkauskis.
„Turime problemą – ateis privatininkas ir lups pinigus, kad mažai nepasirodys“, – perspėjo T. Tomilinas.
Kokius tarifus nustatyti už kolumbariumus, miestai spręstų patys. Anksčiau rinkliava siekė nuo 500 iki 700 eurų.
„Tai nėra sąžininga. Žmogus moka mokesčius visą gyvenimą, ir nemanau, kad dar už tai turėtų mokėti“, – sakė Seimo narys Saulius Luščikas.
„Kiek apmokestinama ir kodėl apmokestinama – turi būti reiklūs argumentai“, – pridūrė vilnietė Ernesta.
„Aš negalvoju, kad čia milijonai būtų. Vis tiek žmonės pensijas gauna – pasižiūrėkite, kokios išmokos“, – svarstė vilnietė Ona.
Vilniaus savivaldybė teigia – jei mokestis ir būtų, jis būtų simbolinis.
„Mokestis – ne praturtėjimui. Mokestis – sumažinti naštą, dalinai padengti“, – aiškino savivaldybės atstovė.
Pataisos jau peržengė priėmimo slenkstį. Dabar Seimas jas svarstys, o vėliau balsuos, ar priimti.
