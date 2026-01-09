Vadovavimą Baltijos šalių karinių laivų junginiui perima Lietuvos karininkas Rimantas Preimantas

Anksčiau šiam junginiui vadovavo Latvijos karininkas komandoras leitenantas Denisas Jelcovsas.
„Tarptautinis bendradarbiavimas – ne tik tarp Baltijos šalių, bet ir su kitais NATO sąjungininkais Baltijos jūros regione – šiuo įtemptu geopolitiniu laikotarpiu yra vienas svarbiausių prioritetų“, – pranešime cituojamas R. Preimantas.
Baltijos šalių karinių laivų junginys BALTRON buvo įkurtas 1998 metais. Šiuo metu junginį sudaro jam priskirti Lietuvos ir Latvijos karinių jūrų pajėgų laivai „Varonis“ (A-90) (Latvija) ir priešmininis laivas „Skalvis“ (M53) (Lietuva) ir iš šių šalių atstovų sudarytas tarptautinis štabas.
Ši eskadra – greitojo reagavimo Baltijos šalių karinių jūrų pajėgų junginys, kurio viena pagrindinių užduočių – vykdyti nuo Pirmojo ir Antrojo pasaulinio karo Baltijos jūros dugne likusių minų ir nesprogusios amunicijos paieškos bei nukenksminimo operacijas. Kartu šis junginys tarnauja ir kaip pasiruošimo dalyvauti NATO junginiuose platforma.
Naujausi komentarai