URM: su flotile į Gazą plaukęs Lietuvos pilietis yra saugus

„Informuojame, kad su flotile į Gazos ruožą plaukęs Lietuvos pilietis yra saugus ir jaučiasi gerai. Šią informaciją patvirtino šiandien su piliečiu susitikusi Lietuvos ambasados Izraelyje konsulė“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė URM.
„Pilietis šiuo metu yra sulaikytas Izraelio Ketziot kalėjimo patalpose ir pasirašė sutikimą būti deportuotas atgal į Lietuvą. Užsienio reikalų ministerija nuolat seka situaciją ir palaiko kontaktą su piliečio artimaisiais“, – akcentavo ministerija.
ELTA primena, kad praėjusį mėnesį į Gazos Ruožą išplaukė maždaug 45 laivų flotilė „Global Sumud Flotilla“, o ja keliaujantys politikai ir aktyvistai, siekia nutraukti Izraelio vykdomą palestiniečių teritorijos apgultį. Flotilė gabena šimtus tonų maisto ir medicinos reikmenų į Gazos Ruožą – tokiu būdu siekiama nutraukti Izraelio vykdomą blokadą.
Šioje flotilėje dalyvavo ir Lietuvos pilietis Aleksandras Chichlovskij. Prieš kelias savaites prie URM vyko protestas, reikalaujantis užtikrinti A. Chichlovskij apsaugą.
Tiesa, šią savaitę Izraelis sustabdė kelis vadinamosios Gazos flotilės laivus. Juose buvę asmenys nugabenti į vieną Izraelio uostų. Iki ketvirtadienio iš maždaug 45 laivų daugiau kaip 30 buvo sulaikyti arba manoma, kad jie buvo sulaikyti.
Naujausi komentarai