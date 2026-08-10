Ukraina palaiko Lietuvos iniciatyvą iš švietimo programų išbraukti šiuos kūrinius

„Lietuvos ministras pirmininkas pasiūlė peržiūrėti nacionalines švietimo programas ir atsisakyti Michailo Lomonosovo kūrinių. Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai nurodyta parengti atitinkamus pakeitimus. Ši iniciatyva susijusi su tekstais, šlovinančiais agresyvius Rusijos imperijos karus. Vietoj to siūloma į mokymosi programą įtraukti Taraso Ševčenkos kūrinius“, – sakoma ukrainiečių ministerijos interneto svetainėje šeštadienį paskelbtame pranešime.
Ministerija pažymi palankiai vertinanti šią Lietuvos vyriausybės iniciatyvą ir laikanti ją svarbiu bei savalaikiu žingsniu, siekiant atsisakyti Rusijos imperinių naratyvų švietimo srityje.
„Tai ypač svarbu Rusijos plataus masto karo prieš Ukrainą sąlygomis. Rusijos agresija konkrečiai remiasi imperiniais mitais, kurie dešimtmečiais buvo skleidžiami per švietimą ir kultūrą. Todėl kritiškas švietimo turinio permąstymas yra demokratinių visuomenių atsparumo ir pasipriešinimo propagandai sudedamoji dalis“, – teigė ministerija.
Pažymima, kad Ukraina ypač vertina siūlymą Lietuvos moksleivius supažindinti su T. Ševčenkos kūryba, skelbiančia laisvę ir pasipriešinimą pavergimui.
Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę Lietuvos premjeras Mindaugas Sinkevičius Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pasiūlė pataisyti 2022 metais priimtas Bendrojo ugdymo mokyklos programas ir „nebemokyti Lietuvos moksleivių patriotizmo ir pilietiškumo iš M. Lomonosovo, Rusijos imperinius karus šlovinusio rašytojo, tekstų“.
Jo teigimu, į mokyklų programas galėtų būti įtrauktas ukrainiečių literatūros klasikas T. Ševčenka.
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