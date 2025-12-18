Trečią dieną iš eilės Nepriklausomybės aikštėje renkasi tūkstančiai protestuotojų už laisvą žodį

Protestuotojai būriuojasi aplink aikštėje degančius laužus, laikė trispalves ir istorines vėliavas su Vyčiu, plakatus su užrašais „Miau – gal taip suprantamiau?“, „Žemaitaiti, Skardžiau, paleisk Nausėdą – gėdą pasilik sau“, „Be laisvo žodžio nebus valstybės“, „Karūna sunki, kai stuburo nėra“.
Prieš protestą Seimo pirmininkas Juozas Olekas paskelbė dienos metu susitikęs su protestuotojais prie parlamento rūmų.
„Šiandien kalbėjausi su mitinguojančiais prie Seimo žmonėmis. Nebuvo lengvi pokalbiai. Tačiau nuomonių skirtumai ir jų pripažinimas yra demokratijos dalis“, – socialiniame tinkle „Facebook“ ketvirtadienį rašė J. Olekas.
Jis teigė, kad būtina palaikyti dialogą, net kai nuomonės išskiria: „Tik girdėdami vieni kitus galime rasti sprendimus, kurie jungia, o ne skaldo.“
Pagrindinę protesto dieną – trečiadienį – prie Seimo buvo susirinkę daugiau nei 10 tūkst. žmonių.
Kaip rašė BNS, valdantieji planavo dar ketvirtadienį priimti pataisas, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12, motyvuojant nepatvirtinta metine transliuotojo veiklos ataskaita arba netinkamu funkcijų vykdymu.
Tačiau sustreikavus Kultūros komiteto vadovo Kęstučio Vilkausko sveikatai, projektas įstrigo komitete. Dėl to buvo atšauktas ir suplanuotas neeilinis Seimo posėdis.
Siekdami sumažinti priešpriešą tarp pataisų iniciatorių ir protestuojančiųjų, prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė paragino LRT tarybą trauktis iš pareigų. Tai taip pat lemtų direktorės ir jos pavaduotojo atsistatydinimą.
Vis tik valdantieji skeptiškai vertina tokią idėją ir sako nestabdysiantys pataisų priėmimo proceso, tačiau teigia, kad jų priėmimas gali nusikelti į sausio mėnesį, dėl to reikėtų šaukti neeilinę Seimo sesiją.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Tačiau kol kas parlamentas yra pritaręs šmaikščiai opozicijos pataisai, jog atleidime turėtų dalyvauti ir demokratės Agnės Širinskienės katinas Nuodėgulis.
Tai vienas iš šimtų siūlymų, kuriuos teikia opozicija, jog apsunkintų minėtos pataisos priėmimą.
Per priėmimo procedūrą ši redakcija turi būti pakeista. Tą valdantieji žada pasitaisius Kęstučio Vilkausko sveikatai.
Tiek LRT, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Dėl grėsmės žodžio laisvei praėjusią ir šią savaitę surengtuose mitinge prie Seimo dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
