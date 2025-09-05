 Svarbios kampanijos veidu tapusi Danutė atvirai: kažkaip pakliuvau

2025-09-05 11:40
LNK inf.

Lietuvoje per pirmą šių metų pusmetį registruota beveik 8 tūkst. sukčiavimo atvejų. Krašto apsaugos ministerija pradeda plačią komunikacijos kampaniją „Nesakysiu! Nespausiu! Nepervesiu!“. Jos metu gyventojus įvairiais būdais pasieks informacija, kaip apsisaugoti susidūrus su sukčiais.

Freepik.com nuotr., lnk stop kadrai

Plačiau apie filmavimo užkulisius pakomentavo informacinės kampanijos herojė Danutė Bingelytė.

– Kaip jūs patekote į šį klipą? Reikėjo praeiti atranką?

– Taip, kiek supratau, ten buvo labai didelė atranka. Kažkaip pakliuvau – esu patenkinta.

– Ar tai buvo pirmas jūsų filmavimas?

– Esu turėjusi įvairių patirčių. Teko filmuotis net su britų televizija, amerikiečių užsakymu.

– Ar jums pačiai yra tekę susidurti su sukčiais?

– Ne, ačiū Dievui, neteko. Net ir mano aplinkoje neteko. Tik iš bendrų pokalbių girdžiu – gaila žmonių, kurie taip lengva ranka gali paspausti ir sutikti su įvairiais gudravimais.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Iki tol, kol netapote kampanijos veidu, ar būtumėte žinojusi, kaip reaguoti?

– Visada turėjau kategorišką atsakymą – ne. Jei rusiškai kalba – tuo labiau. Prieš keletą metų man paskambino, kad esą mano sūnus. Pasakiau pagąsdindama, jog nežino, su kuo kalba. Ir viskas – daugiau nebeskambino.

