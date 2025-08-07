 Telefoniniai sukčiai iš gyventojų išviliojo didžiules sumas

2025-08-07 09:43
BNS inf.

Klaipėdoje ir Plungės rajone telefoniniai sukčiai iš gyventojų išviliojo beveik 59 tūkst. eurų, rugpjūčio 6 d. pranešė Policijos departamentas.

Rugpjūčio 6 d. į Klaipėdos apskrities policiją kreipėsi du sukčių apgauti gyventojai.

Plungės rajono pareigūnams 1955 metais gimęs vyras pareiškė, kad antradienį, jam būnant namuose Kaušėnų kaime, paskambino nepažįstami asmenys, bendravę rusų ir lietuvių kalbomis. Jie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 29 700 eurų. 

Į Klaipėdos miesto policiją kreipėsi 66 metų moteris, kuri pranešė, kad rugpjūčio 5 dieną jai paskambino rusiškai kalbėję nepažįstami asmenys. Prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, jie apgaulės būdu išviliojo 29 215 eurų.

Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.

policija

