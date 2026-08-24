Studentai išlydėti į geriausius pasaulio universitetus: po studijų grįš dirbti tėvynei

Pasak jos, šie studentai tapo konkurso „Kitas 100“ laureatais. Gavę valstybės finansavimą studijoms užsienyje, jie įsipareigojo po studijų grįžti į Lietuvą ir čia pritaikyti įgytas žinias, dirbdami ne trumpiau kaip trejus metus.
„Džiaugiuosi jūsų veržlumu ir maksimalizmu, kuris atvedė iki geriausių pasaulio universitetų, o taip pat tuo, kad valstybė galėjo prisidėti skirdama šias stipendijas. Jūsų laukia nepaprastai vertingi ir įdomūs studijų metai, o Lietuva labai lauks jūsų grįžtančių namo. Čia visada galėsite įgyvendinti savo svajones ir tikslus ant stiprių išsilavinimo, kurį įgysite, pamatų“, – pranešime cituojamas premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Tuo metu ministrė Raminta Popovienė teigė, kad konkursas kasmet pritraukia dešimtis ambicingų jaunuolių, jau įstojusių į geriausias pasaulio aukštąsias mokyklas.
„Išlydime jus ne tik įgyti naujų žinių, bet ir reprezentuoti Lietuvą – užsienyje tapsite mūsų šalies ambasadoriais. Bet labiausiai didžiuojuosi tuo, kad po studijų čia sugrįšite, prisidėsite prie valstybei svarbių edukologijos, inžinerijos, matematikos krypčių stiprinimo“, – sveikindama laureatus sakė ministrė.
Konkursas „Kitas 100“ organizuojamas devintą kartą. Jo laimėtojams skiriamos stipendijos padengti studijas aukštosiose mokyklose, patenkančiose į geriausiųjų 20-uką pasauliniuose reitinguose.
Ministerijos teigimu, parama studijoms šiemet skirta studentams, įstojusiems į Oksfordo, Kembridžo, Harvardo, Stanfordo, Birmingemo, Londono menų ir Stokholmo menų universitetus, taip pat Pratt‘o institutą, Karališkąją Hagos konservatoriją ir Karališkąją muzikos akademiją.
Šių metų konkurso laureatai studijuos edukologijos, švietimo vertinimo, kompiuterių mokslo, matematikos, inžinerijos, politikos mokslų, teisės, viešojo valdymo, filosofijos, iliustravimo, kuravimo ir kolekcijų, saksofono, violončelės, kompozicijos, šiuolaikinio cirko meno studijose.
Pasak ministerijos, 2026 metais konkurse dalyvavo 72 studentai. Per visus konkurso metus iš 215 paramą laimėjusių studentų 123 jau užbaigė studijas.
Konkursas pirmą kartą įvyko 2018 metais, minint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Pavadinimas „Kitas 100“ simbolizuoja būtent prasidėjusį naują valstybės šimtmetį.
(be temos)