Sprogmenų paieškos mokymuose – keturkojų meistriškumo išbandymas

Siekiant visapusiškai patikrinti ir patobulinti keturkojų bei jų vedlių įgūdžius mokymai vyko skirtingose aplinkose ir išsiskyrė užduočių įvairove, o kad būtų įdomiau – pasirinktas varžybų formatas. Jų metu šunims kiekvieną dieną teko dirbti vis kitoje vietoje bei sprogstamųjų medžiagų ieškoti skirtinguose kelio ruožuose, transporto priemonėse, pastatuose bei oro uosto keleivių bagaže.
„Darbas vis kitoje aplinkoje reikalauja ne tik specifinio pasiruošimo, bet ir vis kitokios taktikos, o tai padeda siekti pagrindinio tokių mokymų tikslo – pasidalinti informacija, darbo specifika, naudojamomis taktikomis bei stiprinti skirtingų institucijų sąveiką. Visų mūsų darbas yra vienas ir tas pats – vykdyti sprogmenų paiešką. Tačiau vieni labiau orientuojasi į maršruto, kelio ruožų, teritorijos apiešką, kiti – į uždaras erdves. Vieni dirba daugiau su pavadžiu, kiti šuniui leidžia dirbti per atstumą, o bendri mokymai leidžia susipažinti su skirtingų institucijų procedūromis ir pasidalinti vieniems su kitais gerąja patirtimi“, – sakė Inžinerijos pulko Sprogmenų paieškos ir neutralizavimo su šunimis skyriaus vadas vyr. srž. Vygantas Kazlovas.
Mokymuose buvo vertinamas tiek kinologo, tiek šuns darbas: ar šuo ieško savarankiškai, ar jam nuolat reikia kinologo raginimo, ar paiešką atlieka ramiai ir nuosekliai, ar chaotiškai, taip pat ar tiksliai žymi pavojingą medžiagą, ar jo dėmesį patraukia ir kiti įtarimą keliantys objektai.
Pirmą kartą Inžinerijos pulke surengti tokio pobūdžio mokymai pademonstravo aukštą kinologų bei jų augintinių meistriškumą bei dar kartą įrodė tokio bendradarbiavimo vertę. Planuojama, kad „K-9 VALIA“ taps kasmetine tradicija, pritrauksiančia vis daugiau dalyvių bei stiprinsiančia Lietuvos ir sąjungininkų saugumo struktūrų sąveiką ir pasirengimą reaguoti į bet kokius iššūkius.
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