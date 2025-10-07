Spalio 7-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Spalio 7-oji, antradienis, 41 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 7.30 val., leidžiasi 18.44 val. Dienos ilgumas 11.14 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 7.56 val., teka 18.30 val.
Vardadieniai:
Butrimas, Daunora, Eivina, Morkus, Renatas
Datos:
Krašto apsaugos diena
Diena už orų darbą
Spalio 7-oji Lietuvos istorijoje:
1876 — gimė kunigas, publicistas, lietuviškų leidinių redaktorius (redagavo „Draugą” — pasaulio lietuvių dienraštį) Antanas Civinskas. Mirė 1913 m.
1896 — gimė rašytojas, dramaturgas Stasys Kapnys. Mirė 1958 m.
1920 — Suvalkuose Lietuva ir Lenkija sudarė sutartį, kuria Vilnius buvo pripažintas Lietuvai. Spalio 9 dieną Lenkija sulaužė susitarimą, užėmusi Vilnių bei Vilniaus kraštą.
1939 — Vokietija kreipėsi į Lietuvą, Latviją ir Estiją dėl šiose šalyse gyvenančių vokiečių išleidimo į Vokietiją.
1944 — būdamas 23 metų, žuvo poetas Vytautas Mačernis.
1988 — Vilniuje, Gedimino pilies bokšte, buvo iškilmingai iškelta Lietuvos tautinė vėliava.
1990 — apyvartoje pasirodė pirmoji nepriklausomos Lietuvos pašto ženklų serija „Angelas“.
1991 — Lietuva priimta į UNESCO.
2006 — sulaukęs 74-erių metų, po ligos mirė Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Vytautas Šerys. Skulptorius gimė 1931 m.
2006 — sulaukęs 79-erių metų, po sunkios ligos mirė skulptorius Gediminas Jokūbonis. G. Jokūbonis sukūrė Adomo Mickevičiaus paminklą ir skverą Vilniuje, Maironio paminklą Kaune, „Motiną“ Pirčiupio žudynių memoriale, Kipro Petrausko paminklą Vilniuje, Antano Baranausko paminklą Seinuose ir daugybę kitų.
2014 — eidamas 88-uosius metus mirė ilgametis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) profesorius, Choro dirigavimo katedros vedėjas, Lietuvos dainų švenčių vyriausiasis dirigentas bei meno vadovas Antanas Jozėnas.
2014 — eidamas 79 metus mirė profesorius, habilituotas mokslų daktaras, fizikos teoretikas, visuomenės veikėjas Ramūnas Katilius.
Spalio 7-oji pasaulio istorijoje:
1471 — gimė Danijos karalius Frederikas I.
1748 — gimė Švedijos karalius Karolis XIII.
1769 — kapitonas James Cook (Džeimsas Kukas) išsilaipino Naujojoje Zelandijoje.
1806 — Ralph Wedgewood (Ralfas Vedžvudas) užpatentavo anglies popierių kopijoms daryti kalkę.
1849 — sulaukęs 40 metų, mirė amerikiečių rašytojas, poetas, kritikas Edgar Allan Poe (Edgaras Alanas Po).
1879 — britai okupavo Afganistaną.
1885 — gimė danų mokslininkas, Nobelio premijos laureatas Niels Bohr (Nilsas Boras).
1919 — įkurta ilgiausiai pasaulyje egzistuojanti Nyderlandų nacionalinė aviakompanija KLM.
1919 — gimė istorikas, Prancūzų Akademijos narys Georges Duby (Žoržas Diubi). Mirė 1996 m.
1931 — gimė 1984 metų Nobelio Taikos premijos laureatas, kovos prieš aparteidą PAR lyderis arkivyskupas Desmond Tutu (Dezmondas Tutas). Mirė 2021 m.
1949 — įkurta Vokietijos Demokratinė Respublika (VDR).
1952 — gimė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.
1963 — JAV prezidentas John F. Kennedy (Džonas F.Kenedis) pasirašė branduolinių bandymų uždraudimo sutartį tarp JAV, Britanijos ir SSRS.
1988 — tūkstančiai darbininkų Jugoslavijoje, reikalaudami didesnių atlyginimų, nušalino nuo valdžios komunistų lyderius.
1995 — popiežius Jonas Paulius II laikė Šv. mišias 250 tūkst. maldininkų Niujorko centriniame parke.
2005 — Nobelio taikos premija paskirta Jungtinių Tautų (JT) atominės energetikos priežiūros agentūrai (TATENA) ir jos generaliniam direktoriui, egiptiečiui Mohamed ElBaradei (Mohamedui Elbaradėjui), už pastangas kovojant su branduolinės ginkluotės platinimu.
2009 — Nobelio chemijos premija už paslaptingų ir gyvybei ypač svarbių ribosomų tyrimus skirta JAV mokslininkams Venkatraman Ramakrishnan (Venkatramanui Ramakrišnanui) ir Thom Steitz (Tomui Steicui) bei izraelietei Ada Yonath (Adai Jonat).
2009 — Egiptas pranešė nutraukiantis bet kokį bendradarbiavimą su Prancūzijos Luvro muziejumi, kol šis nesugrąžins „pavogtų“ faraonų laikų senienų. Egipto aukščiausiosios senienų tarybos vadovas Zahi Hawass (Zahis Havasas) garsų Paryžiaus muziejų kaltino tuo, kad šis 1980 m. įsigijo senienas, nors žinojo, kad jos yra vogtos.
2010 — Nobelio literatūros premija atiteko Peru rašytojui Mario Vargas Liosa (Marijui Vargasui Liosai).
2022 — Nobelio taikos premijos laureatais tapo „Pilietinių laisvių centras“ iš Ukrainos, Baltarusijoje veikiančios teisių gynimo grupės „Viasna“ vadovas Alesis Bialiackis ir gerbiamiausia Rusijos teisių gynimo grupė „Memorial“.
2023 — Gazos Ruožą kontroliuojanti palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ netikėtai užpuolė Izraelį, įsiverždama į jo teritoriją ir vykdydama raketų atakas. Per išpuolį Izraelyje žuvo apie 1 tūkst. 140 žmonių, daugiausia civilių, pagrobta apie 250 žmonių.
2024 — Nobelio premija už pasiekimus medicinos srityje skirta amerikiečiams Victorui Ambrosui ir Gary Ruvkunui už mikro-RNR atradimą ir jos vaidmenį potranskripciniame genų reguliavime.
Spalio 7-oji šou pasaulyje:
1967 — britų grupė „Beatles“ atsisakė koncertuoti Shea stadione už 1 milijoną dolerių.
1968 — gimė amerikiečių dainininkė Toni Braxton (Brekston).
1968 — gimė grupės „Radiohead“ muzikantas Thom Yorke (Tomas Jorkas).
1969 — gimė Leeroy Thornhill (Lyrojus Tornhilas) iš grupės „Prodigy“.
1982 — Niujorko Vintergardeno teatre debiutavo miuziklas „Cats“. 1997-aisiais jis tapo ilgiausiai rodomu miuziklu Brodvėjaus istorijoje.
2003 — Holivudo aktorius Arnold Schwarzenegger (Arnoldas Švarcnegeris) buvo išrinktas Kalifornijos gubernatoriumi.
2013 — būdamas 68 metų mirė iškilus Prancūzijos teatro, operos ir kino režisierius Patrice Chereau (Patrisas Šero), tarp kurio darbų – 1994 m. kostiuminė drama „Karalienė Margo“ (La Reine Margot) ir 1976 m. kompozitoriaus Richard Wagner (Richardo Vagnerio) operos ciklo „Nibelungo žiedas“ (Der Ring des Nibelungen) pastatymas.
Naujausi komentarai