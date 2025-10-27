Spalio 27-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.09 val., leidžiasi 16.56 val. Dienos ilgumas 9.47 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 13.58 val., leidžiasi 19.43 val.
Vardadieniai:
Abanas, Frumentas, Ramojus, Katalina, Sabina, Tautmilė, Vincas
Datos:
Vytauto Didžiojo mirties diena
Žvalgų diena
Kriminalinės policijos diena
Spalio 27-oji Lietuvos istorijoje:
1430 — mirė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. Gimė apie 1350 m.
1918 — įkurta Lietuvos saugumo tarnyba.
1931 — gimė poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Ramutė Skučaitė.
1999 — prezidentas Valdas Adamkus patenkino Rolando Pakso prašymą atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų ir laikinąja premjere paskyrė socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ireną Degutienę.
2000 —Liberalų sąjungos pirmininkas Rolandas Paksas tapo premjeru.
2010 — Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovu išrinktas vienas iš Keistuolių teatro įkūrėjų, Elfų teatro direktorius, režisierius Romualdas Vikšraitis.
Spalio 27-oji pasaulio istorijoje:
1492 — Christopher Columbus (Kristupas Kolumbas) atrado Kubą ir paskelbė ją Ispanijos nuosavybe.
1505 — mirė Rusijos caras Ivanas III.
1728 — gimė britų keliautojas James Cook (Džeimsas Kukas) — pirmųjų Naujosios Zelandijos, Australijos ir Havajų salų žemėlapių autorius. Mirė 1779 m.
1782 — gimė italų kompozitorius ir smuiko virtuozas Niccolo Paganini (Nikolo Paganinis). Mirė 1840 m.
1806 — Napoleon Bonaparte (Napoleonas Bonapartas) okupavo Berlyną.
1811 — gimė pirmosios pasaulyje siuvimo mašinos išradėjas, JAV pramonininkas Isaac Singer (Izaokas Zingeris). Mirė 1875 m.
1858 — gimė JAV prezidentas (1901—1909 m.) Theodore Roosevelt (Teodoras Ruzveltas). Mirė 1919 m.
1900 — atidaryta pirmoji Niujorko metro atkarpa.
1971 — Kongo vyriausybės sprendimu šalis pavadinta Zairo Respublika.
1978 — Egipto prezidentui Anwar Sadat (Anvarui Sadatui) ir Izraelio premjerui Menachem Begin (Menachemui Beginui) paskirta Nobelio taikos premija.
1986 — Londono akcijų biržoje įvesta kompiuterizuota prekybos akcijomis sistema bei panaikinta daugelis iki tol galiojusių apribojimų.
1988 — Čekijos valdžia areštavo dešimtis demonstracijose dalyvavusių disidentų bei ėmėsi griežtų saugumo priemonių Prahoje.
1991 — Turkmėnijos parlamentas priėmė įstatymą dėl šalies nepriklausomybės nuo SSRS.
1995 — Milano teismas už korupciją laisvės atėmimo bausmes skyrė dviem buvusiems Italijos premjerams — Bettino Craxi (Betinui Kraksiui) ir Arnaldo Forlani (Arnaldui Forlaniui).
1997 — „Dow Jones“ pramoniniam indeksui nukritus daugiau bei 550 punktų, nutraukta prekyba Niujorko akcijų biržoje.
2011 — Maskvoje, eidamas 51 metus, mirė kino režisierius, scenaristas, rašytojas ir visuomenės veikėjas Sergejus Govoruchinas.
2012 — būdamas 86 metų mirė vienas iš iškiliausių mūsų laikų Vokietijos kompozitorių Hans Werner Henze (Hansas Verneris Hencė).
2019 — Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) patvirtino, kad ilgai slapstęsis „Islamo valstybės“ džihadistų judėjimo lyderis Abu Bakras al-Baghdadi (Abu Bakras Bagdadis) mirė, detonavęs savižudžio sprogdintojo liemenę per Sirijos šiaurės vakarinėje dalyje surengtą JAV specialiųjų pajėgų operaciją.
2022 — verslininkas Elonas Muskas (Ilonas Maskas) įgijo socialinį tinklą „Twitter“ valdančią įmonę, taip užbaigdamas daugiau nei 40 mlrd. eurų vertės sandorį.
Spalio 27-oji šou pasaulyje:
1939 — gimė britų aktorius, vienas iš garsiosios komikų grupės „Monty Python“ narių Johnas Cleese (Džonas Klyzas).
1952 — gimė italų aktorius Roberto Benigni (Roberto Beninji).
1958 — gimė Simon LeBon iš grupės „Duran Duran“.
1967 — gimė Scott Weiland (Skotas Vailandas), grupės „Stone Temple Pilots“ muzikantas.
1978 — gimė smuiko virtuozė kinė Vanessa Mae (Vanesa Mei).
1982 — Prince (Princas) išleido albumą „1999“.
1984 — gimė anglų dainininkė Kelly Osbourne (Keli Osburn).
1995 — Gloria Estefan tapo vienintele populiariosios muzikos atlikėja, kurią koncertuoti pakvietė popiežius.
1995 — Yolanda Saldivar (Jolanda Saldivar) buvo nuteista kalėti iki gyvos galvos už dainininkės Selena (Selenos) nužudymą.
2010 — britų slaptojo agento Džeimso Bondo garsusis automobilis „Aston Martin“ su tokiais priedais kaip krėslo katapulta ir besikeičiantys numeriai, buvo parduotas aukcione Londone už 4 mln. JAV dolerių.
2013 — būdamas 71 metų mirė legendinis roko pionierius Lou Reed (Lu Ridas).
Naujausi komentarai