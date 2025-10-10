Spalio 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.35 val., leidžiasi 18.36 val. Dienos ilgumas 11.01 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 12.57 val., teka 19.23 val.
Vardadieniai:
Butautė, Danielius, Germanas, Gilvydas, Pranciškus
Datos:
Pasaulinė psichikos sveikatos diena
Vietos savivaldos diena
Pasaulinė košės diena
Spalio 10-oji Lietuvos istorijoje:
1876 — gimė Jeronimas Ralys, gydytojas, vertėjas, prozininkas. Mirė 1921 m.
1939 — Maskvoje Lietuva ir SSRS pasirašė Vilniaus srities perdavimo Lietuvai ir savitarpio pagalbos sutartį, pagal kurią Lietuva turėjo įsileisti Raudonosios armijos dalinius.
2014 — Kauno technologijos universitete (KTU) atidengta atminimo lenta žymiam žydų kilmės lietuvių rašytojui ir diplomatui, Nacionalinės premijos laureatui Icchokui Merui.
2022 — paskelbta, kad rugsėjį metinė infliacija buvo didžiausia nuo 1996 metų – 24,1 procento.
Spalio 10-oji pasaulio istorijoje:
1813 — gimė italų kompozitorius Giuseppe Verdi (Džiuzepė Verdis). Mirė 1901 m.
1830 — gimė Ispanijos karalienė Izabelė II.
1859 — Argentinoje prasidėjo pilietinis karas.
1861 — gimė norvegų keliautojas, okeanografas bei Arkties tyrinėtojas Fritjot Nansen (Fritjotas Nansenas). 1922 metais jis pelnė Nobelio taikos premiją. Mirė 1930 m.
1913 — susprogdinus užtvanką, Panamos kanalas sujungė Ramųjį ir Atlanto vandenynus.
1918 — vokiečių povandeniniam laivui paskandinus Airijos pašto laivą „Leinster“, žuvo mažiausiai 480 žmonių.
1928 — Tokijuje gimė Japonijos ir JAV kovos menų meistras, kelių karate federacijų Amerikoje įkūrėjas Hidetaka Nišijama. Mirė 2008 m.
1964 — Tokijuje prasidėjo pirmosios Azijos žemyne olimpinės žaidynės.
1970 — mirė prancūzų politikas ir triskart ministras pirmininkas Edouard Daladier (Eduardas Daladjė).
1970 — Fidžio valstybė tapo nepriklausoma nuo Didžiosios Britanijos.
1980 — žemės drebėjimas Alžyre nusinešė 2 590 žmonių gyvybes; 330 000 liko be pastogės.
1982 — uždraudus „Solidarumo“ profsąjungos veiklą, JAV įvedė sankcijas Lenkijai.
1993 — rinkimus Graikijoje laimėjo socialistas Andreas Papandreou (Andrėjas Papandreu).
2006 — Indijos rašytoja Kiran Desai gavo „Booker“ premiją, tapdama jauniausia moterimi laureate per visą šių prestižinių literatūros premijų teikimo istoriją.
2010 — eidama 83-iuosius metus mirė Australijos operos žvaigždė Joan Sutherland (Džoan Saderlend).
2022 — Benas S. Bernanke (Benas Bernankė), Douglasas W. Diamondas (Daglasas V. Daimondas) ir Philipas H. Dybvigas (Filipas H. Dybvigas) pelnė vadinamąją Nobelio ekonomikos premiją už bankų ir finansų krizių tyrimus.
Spalio 10-oji šou pasaulyje:
1935 — Brodvėjuje pirmą kartą buvo parodyta JAV kompozitoriaus George Gershwin (Džordžo Geršvino) opera „Porgis ir Besė“.
1955 — gimė David Lee Roth (Deividas Ly Rotas) iš grupės „Van Halen“.
1963 — mirė garsi prancūzų dainininkė Edith Piaf (Edita Piaf). Gimė 1915 m.
1978 — du grupės „Aerosmith“ muzikantai Steve Tyler (Styvas Taileris) ir Joe Perry (Džou Peris) buvo sužeisti, kai jų koncerto Filadelfijoje metu ant scenos užmetė sprogmenis.
1979 — Los Andželo miestas paskelbė „Fleetwood Mac Dieną“, buvo atidengta grupės žvaigždė Holivudo Šlovės Take.
2004 — mirė supermeno vaidmenį atlikęs JAV kino aktorius, prodiuseris, režisierius bei rašytojas Christopher Reeve (Kristoferis Ryvas).
2009 — Ispanijoje mirė populiarios airių popmuzikos grupės „Boyzone“ žvaigždė Stephen Gately (Stivenas Geitlis).
2010 — mirė garsus JAV soulo muzikos atlikėjas Solomon Burke (Solomonas Berkas).
2011 — JAV Čikagos viešbučio kambaryje rastas miręs lietuvių kilmės buvęs roko grupės „Kiss“ apsaugos vadovas Eddie Balandas (Edis Balandas).
2014 — Didžiosios Britanijos karalienė Elizabeth (Elzbieta) per privačią ceremoniją Bakingamo rūmuose suteikė aktorei Angelina Jolie (Angelinai Džoli) Garbės Damos titulą, pripažindama jos kampaniją prieš lytinį smurtą karo zonose ir nuopelnus Jungtinės Karalystės užsienio politikai.
Naujausi komentarai