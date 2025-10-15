ŠMSM: prokuratūra nekonstatavo, kad sprendimas pridėti 10 taškų prie egzaminų – neteisėtas

„Prokuratūros sprendime, kurį gavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, nėra konstatuota, kad sprendimas visiems laikiusiems pridėti dešimt balų yra neteisėtas“, – teigiama trečiadienį išplatintame pranešime.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra, atlikus tyrimą, nustatė, kad vertinimo komitetų posėdžio protokoliniai sprendimai, kuriais nuspręsta pridėti dešimt taškų kiekvienam abiturientui visuose egzaminuose, išskyrus lietuvių kalbos, „prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, konstituciniams teisėtumo ir teisinio tikrumo principams“.
Tačiau atsižvelgus į tai, kad teisiškai komitetų ydingų sprendimų galiojimas yra pasibaigęs, prokuratūra atsisakė taikyti viešojo intereso gynimo priemones ir kreiptis į teismą.
Pasak ministerijos, teiginys apie prieštaravimą teisės normoms ir konstituciniams principams minimas tik Generalinės prokuratūros pranešime spaudai, tačiau ne oficialiame ministerijos gautame sprendime.
„Oficialiu dokumentu ministerija visgi laiko prokuratūros nutarimą, o ne pranešimo spaudai tekstą, – teigia ministerija. – Kodėl pasirinktas būdas visuomenei komunikuoti sprendimo turinio neatitinkančią žinutę, ministerija nesiima vertinti.“
Kritiką dėl to, kaip buvo iškomunikuota žinutė apie prokurorų sprendimą, išsakė ir švietimo ministrė Raminta Popovienė.
„Noriu padėkoti prokurorams už sprendimą atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones ir nesikreipti į teismą. Tačiau pasirinkto būdo visuomenei iškomunikuoti žinutę, kurios oficialiame dokumente nėra, aš vertinti nesiimu ir negaliu“, – trečiadienį feisbuke rašė ministrė.
„Akivaizdu, kad nuskambėjusi žinia apie „neteisėtumą“ yra tikras skanėstas opozicijai ir dar ilgai bus aptariama. Tačiau visada kviečiu remtis faktais, o dėl vertinimo komitetų priimto sprendimo esu visiškai tikra ir rami. Kartais geriausių sprendimų tiesiog nebūna ir tenka pasielgti taip, kaip tuo metu yra teisingiausia“, – teigia ministrė.
Taip pat, pasak prokuratūros, egzaminų vertinimo komitetų darbo reglamento nuostata, pagal kurią komitetas priima sprendimus dėl egzamino išlaikymo ribos, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams – Švietimo įstatymo ir bendriesiems viešojo administravimo ir teisėkūros principams.
Prokuratūra Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją įpareigojo spręsti, kaip pašalinti nustatytus pažeidimus.
ŠMSM teigimu, teisės aktų pažeidimai buvo nedelsiant pašalinti, minimas VBE vertinimo komiteto reglamentas pripažintas netekusiu galios.
„Atsižvelgdama į tai, kad VBE vertinimo komitetų veikla kelia klausimų dėl aiškumo, ministerija rengia VBE organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimus. Projekte siūloma aiškiau apibrėžti vertinimo komitetų įgaliojimus ir funkcijas“, – nurodo ministerija.
Ministerija akcentuoja, kad sprendimas pridėti dešimt taškų buvo grįstas visų valstybinių brandos egzaminų rezultatų statistine informacija ir mokinių mokymosi aplinkybių įvertinimu: pereita prie ugdymo pagal atnaujintas ugdymo programas, taip pat mokiniai laikė valstybinius brandos egzaminus, kurių reikalavimai buvo didesni nei ankstesniais metais.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad priimtas sprendimas nebuvo tinkamiausias, tačiau kuo skubiau reikėjo taisyti susidariusią situaciją.
Kaip rašė BNS, liepą paskelbus šių metų valstybinių brandos egzaminų rezultatus, paaiškėjo, kad kiekvienam abiturientui prie kiekvieno egzamino, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, rezultato pridėta po dešimt taškų.
Vertinimo komiteto pirmininkas, švietimo, mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius tuomet teigė, kad nepridėjus taškų, būtų itin didelis neišlaikiusiųjų skaičius.
Ministrė Raminta Popovienė sakė, kad rezultatų padidinimas maždaug 4 tūkst. abiturientų leido išlaikyti valstybinį matematikos egzaminą ir įstoti į aukštąsias mokyklas.
Tačiau šis sprendimas sulaukė kritikos dėl to, kad apsunkina konkurenciją stoti į universitetus tiems abiturientams, kurie surinko šimtukus ir aukštus balus be pridėtų taškų.
