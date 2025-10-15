 Skandalas dėl pridėtų 10 balų: šis prokuratūros sprendimas švietimo ministrei nepatiks

Valstybinių brandos egzamino vertinimo komitetų sprendimai prie abiturientų brandos egzaminų rezultatų pridėti po dešimt taškų yra neteisėti, tačiau prokuratūra sako dėl to į teismas nesikreipsianti.

Kaip trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra, atlikus tyrimą nustatyta, kad vertinimo komitetų posėdžio protokoliniai sprendimai, kuriais nuspręsta pridėti dešimt taškų kiekvienam abiturientui visuose egzaminuose išskyrus lietuvių kalbos, „prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, konstituciniams teisėtumo ir teisinio tikrumo principams“.

„Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad teisiškai komitetų ydingų sprendimų galiojimas yra pasibaigęs, prokurorui nėra teisinio pagrindo taikyti viešojo intereso gynimo priemones ir kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su abstrakčiu prašymu dėl norminių administracinių aktų – komitetų posėdžių protokolinių sprendimų teisėtumo ištyrimo“, – nurodė prokuratūra.

