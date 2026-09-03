Iš sinoptikų – perspėjimas

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ketvirtadienio popietę pranešė, kad penktadienio nakties pirmoje pusėje pajūryje stiprės pietvakarių vėjas, gūsiai sieks 15–17 m/s.
Penktadienio dieną šiaurės vakarinėje Lietuvos dalyje vietomis pietvakarių gūsiai bus 15–18 m/s.
Penktadienio dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietūs. Kai kur lis smarkiai, griaudės perkūnija. Temperatūra 16–21 laipsnis šilumos.
Šeštadienio naktį pietvakarių, vakarų, dieną vakarų, šiaurės vakarų vėjo gūsiai daug kur sieks 15–20 m/s.
Temperatūra naktį 10–15, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
„Stipriausias vėjas pūs šeštadienį vakariniuose ir pietiniuose rajonuose. Tiesa, vėjo gūsiai stichinio lygio nesieks. Nežiūrint to, derėtų išnešti iš balkonų ir kiemų daiktus, kuriuos gali pakelti vėjas, arba juos gerai pritvirtinkite. Taip pat daugelyje rajonų trumpai palis, vietomis smarkiai (intensyvumas ≥15 mm per ≤12 val.). Daugiausia kritulių (iki 30–70 mm) sulauks vakariniai rajonai“, –teigė sinoptikai.
Sekmadienį daug kur trumpai palis, naktį pajūryje smarkiai. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 3 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, iki 16 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas Šešuvyje ties Skirgailais – iki 48 cm, Mituvoje ties Žindaičiais – iki 33 cm, Nevėžyje ties Traupiu – iki 23 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas.
Vandens temperatūra upėse 12–21, ežeruose – 17–19, Kuršių mariose ir Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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