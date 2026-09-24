Iš sinoptikų – naujausia žinia: nepamirškite skėčių

Penktadienį daugelyje rajonų protarpiais lietus. Vėjas vakarinių krypčių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 12–17 laipsnių šilumos.
Šeštadienį daug kur protarpiais lietus. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, dieną pietvakarių, pietų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 13–17 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugsėjo 23 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 17 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Svyloje ties Guntauninkais – iki 56 cm, Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu – iki 29 cm, Nevėžyje ties Babtais – iki 25 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 10–19, ežeruose – 14–16, Kuršių mariose – 16, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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