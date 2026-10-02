Sinoptikė: savaitgalis išliks šiltas, kitą savaitę stiprės vėjas

Anot sinoptikės, šeštadienio naktį Lietuvoje bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Pūs silpnas pietinių krypčių vėjas, o antroje nakties pusėje vietomis, daugiausia rytiniuose rajonuose, formuosis rūkas.
Temperatūra daugelyje vietovių nukris iki 5–8 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose vietomis laikysis 9–13 laipsnių. Vėsiausia bus šalies pietryčiuose – čia termometrai rodys 3–5 laipsnius šilumos, o dirvos paviršiuje kai kur numatoma šalna iki 1 laipsnio šalčio.
Šeštadienio dieną bus nepastoviai debesuota. Ryte vietomis dar laikysis rūkas, tačiau vėliau jis išsisklaidys. Žymesnio lietaus nenumatoma, pūs nestiprus pietvakarių, vakarų vėjas.
Dieną oras sušils iki 16–19 laipsnių, Marijampolės ir Alytaus apylinkėse – iki 20, o ties Druskininkais temperatūra gali pasiekti 21 laipsnį šilumos.
Sekmadienio naktį lietaus taip pat nenumatoma, vietomis vėl formuosis rūkas. Temperatūra sieks 5–10, pajūryje – 11–14 laipsnių šilumos.
Dieną vakariniuose rajonuose daugės debesų, kai kur trumpai palis. Pietvakarių ir vakarų vėjas sustiprės iki 6–11 m/s, o temperatūra kils iki 15–19 laipsnių šilumos.
Pirmadienį pietvakarių vėjas stiprės dar labiau – dieną vakariniuose rajonuose jo gūsiai kai kur sieks 15–18 m/s. Lietaus bus nedaug, jis numatomas tik vietomis ir trumpas. Naktį temperatūra sieks 7–12, pajūryje – iki 14 laipsnių, dieną sušils iki 15–19 laipsnių.
Anot E. Gečaitės, kol kas prasčiausi kitos savaitės orai prognozuojami antradienį, kai Lietuvos orams vis didesnę įtaką darys žemo slėgio sūkurys, kurio centras suksis ties šiaurine Skandinavijos pusiasalio dalimi.
Nors gausesnio lietaus nenumatoma, pietvakarių ir vakarų vėjas dar labiau sustiprės. Naktį vietomis, o dieną daug kur jo gūsiai sieks 15–18 m/s.
Nepaisant vėjuotų orų, išliks gana šilta – antradienio naktį temperatūra sieks 8–13, o dieną – 15–20 laipsnių šilumos.
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