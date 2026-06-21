Sinoptikas: patarimas – tik vienas

Mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“ jis rašė, kad šiemet ji įvyko birželio 21 d. 11.24 val. Lietuvos laiku.
„Tai reiškia, jog šiauriniame Žemės pusrutulyje baigėsi astronominis pavasaris ir prasideda astronominė vasara. Pasiektas šviesiojo metų pusmečio pikas. Geriausias metas mėgautis ilgomis dienomis ir trumpomis naktimis. Už keleto dienų dienos ims trumpėti. Vis tik, dar kokį mėnesį dienos ilgumo pokyčių daugelis nepajusime. Jau greitai ims vis garsiau pievose svirpti žiogai. Nuo rugpjūčio pradžios sugrįš astronominės naktys, kuomet vėl pilnai sutems, o sidabriškųjų debesų sezonas baigsis. Tada vis labiau dvelks rudeniu. Taigi, patarimas tik vienas – mėgaukitės vasara, kokia vėsi ar karšta ji bebūtų“, – rašė meteorologas.
2026 06 21, 09 val. ryte Lietuvos laiku. Fotografuota iš 35,8 tūkst. km aukščio. Nuotraukos viršuje tas raudonas taškelis – Lietuva. Galite matyti, kad Žemės šiaurinis pusrutulis yra labiau apšviestas Saulės nei pietinis, būtent todėl dabar pas mus vasara, dienos – labai ilgos, naktys – labai trumpos.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad sekmadienį daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs. Daugelyje rajonų perkūnija, kai kur kruša. Tautiečiai jau dalijasi vaizdais.
Pirmadienio naktį vietomis trumpai palis, perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 3–8 m/s. Žemiausia temperatūra 13–18 laipsnių šilumos. Dieną be lietaus. Vėjas šiaurės vakarų, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 22–27, vietomis iki 30, Kuršių nerijoje 19–21 laipsnis šilumos.
Antradienio dieną kai kur trumpas lietus. Vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų, šiaurės, 3–8 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 22–27, pajūryje 19–21 laipsnis šilumos.
Trečiadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26, pajūryje 18–20 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Birželio 19 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas iki 28 cm per parą. Žymesnis kritimas, iki 56–78 cm, stebimas Minijoje ties Kartena ir Akmenoje – Danėje ties Kretinga. Numatomas vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse 9–19, ežeruose – 14–20, Kuršių mariose – 16–17, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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