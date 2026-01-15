Šiaulių gyvybės langelyje – vos 4 parų mergaitė, įvyniota į Lietuvos trispalvės antklodę

„Turbūt pagal tą dieną labiausiai tiktų vardas Laisvė“, – svarstė Respublikinės Šiaulių ligoninės Naujagimių skyriaus koordinatorė Vaida Aleksandravičienė.
Tačiau vos 4 parų naujagimė kol kas – be vardo. Šalia mergytės palikti dokumentai įrodo, kad ji gimė ligoninėje, tačiau, anot gydytojos, ne Šiauliuose.
„Ji buvo susukta į trispalvį pleduką, kurį gavo visos gimdymo ligoninės praėjusią vasarą. Ji buvo simboliškai susukta“, – pasakojo V. Aleksandravičienė.
Šis trispalvis pledukas, minint Kovo 11-ąją, praėjusiais metais buvo sumegztas Lietuvos žmonių visuomeninės akcijos „Mažiesiems iš didelių rankų“ metu.
Pavakarę rasta mergytė – visiškai sveika. Ligoninėje jai atliekami visi papildomi būtini tyrimai. Rasta mažylė išnešiota, sveria beveik 3 kilogramus.
„Ji palikta, kaip supratau, su visais mamos turėtais daiktais, nes tai buvo ne vieni rūbeliai. Ji pati aprengta labai tvarkingai. Paliktas ir maišiukas – jame yra mišinuko, buteliukas, sauskelnių, palikta daugiau rūbelių“, – sakė V. Aleksandravičienė.
Nuo gyvybės langelio atidarymo Šiauliuose per 15 metų čia palikta 15 naujagimių. Vos prieš kelis mėnesius čia taip pat rasta sveikutėlė 4 parų mažylė.
„Metus ar net dvejus nebuvo nė vieno vaikučio palikta, o dabar per 3 mėnesius jau yra paliktas antras. Nors mamoms stengiamasi suteikti visą reikiamą pagalbą – tiek psichologinę, tiek socialinę, – tačiau tų vaikučių vis atsiranda“, – teigė laikinoji Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos vadovė Monika Stasiūnaitė.
Ligoninėje mergaitė bus tol, kol Vaiko teisių apsaugos tarnyba jai ras laikinus globėjus. Gydymo įstaigoje tokie mažyliai praleidžia nuo kelių parų iki kelių savaičių, todėl vaikus pamilsta juos prižiūrintis personalas.
„Tikrai atsiranda prisirišimas ir ta meilė – kitokia, nes mamos nėra. Tai reiškia, kad personalas atstoja visą mamą: mamos rankas, mamos širdį, mamos apkabinimus. Truputėlį daugiau dėmesio tikrai turime skirti“, – kalbėjo V. Aleksandravičienė.
Gyvybės langelyje paliktus naujagimius tėvai gali susigrąžinti per 3 mėnesius.
„Tėvams arba vienam iš jų galima kreiptis dėl vaiko grąžinimo, ir tokiu atveju atliekamas DNR tyrimas, kuriuo patvirtinama tėvystė“, – aiškino Vaiko teisių gynėja Ingrida Mockutė.
Vaiko teisių specialistai tuomet padeda ir tėvams, teikia visapusišką pagalbą. Vis dėlto susigrąžinančių vaikus – mažai.
„Nuo 2009 metų, kai įsteigtas pirmasis gyvybės langelis, iki šios dienos iš 98 vaikų, kurie buvo palikti gyvybės langelyje, per visą Lietuvą susigrąžinti tik 16“, – nurodė I. Mockutė.
Gyvybės langelyje paliktų naujagimių tėvų niekas neieško – sistema veikia anonimiškumo principu, siekiant užtikrinti kūdikiui saugią aplinką.
„Gyvybės langelis įrengtas su stebėjimo kamera, kuri fiksuoja tik lovytę. Patalpa yra šildoma, o signalizacija suveikia tik uždarius langą – taip užtikrinamas saugus naujagimio palikimas“, – teigė V. Aleksandravičienė.
Šiaulių medikai prisimena tik vieną atvejį, kai gyvybės langelyje palikusi naujagimį mama sugrįžo vos po 10 minučių.
