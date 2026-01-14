Gyvybės langelyje Šiauliuose rasta naujagimė

Kaip skelbia Policijos departamentas, apie 17.40 val. Architektų gatvėje, ligoninės gyvybės langelyje, paliktas moteriškos lyties naujagimis.
Gyvybės langelio paskirtis – išsaugoti kūdikio gyvybę, suteikti jam saugią aplinką ir užtikrinti tolesnę jo priežiūrą. Ši sistema leidžia anonimiškai palikti naujagimį, taip išvengiant pavojingų situacijų, kai kūdikis galėtų būti paliktas nesaugioje vietoje.
ELTA primena, kad įprastai gyvybės langelyje rastam vaikui yra nustatoma laikinoji globa. Vėliau, tik jeigu tėvai dėl vaikelio susigrąžinimo nesikreipė ilgiau nei tris mėnesius, vaikas gali būti įvaikintas.
Dažniausiai gyvybės langeliuose paliekami naujagimiai nuo gimimo dienos iki kelių dienų, retais atvejais – iki kelių mėnesių amžiaus.
2024 m. Lietuvoje veikiančiuose gyvybės langeliuose nebuvo paliktas nė vienas vaikas, 2023 m. langeliuose palikti 5 vaikai: 3 – Kaune, po vieną Vilniuje ir Klaipėdoje. Nuo 2009 m. iki šios dienos šalies gyvybės langeliuose buvo palikta apie 100 vaikų.
Gyvybės langelis skirtas mamoms, neradusioms kitos išeities, suteikti gimusiam kūdikiui galimybę gyventi. Naujagimio palikimas yra anonimiškas ir policijos pareigūnai, kurie kviečiami užfiksuoti kiekvieną palikimo atvejį, tėvų neieško, nebaudžia, nes vaikas paliekamas saugioje aplinkoje, nesukeliant grėsmės jo gyvybei.
