Ši vieta Lietuvoje lapkritį atidarė maudymosi sezoną

„Aš nežinojau, kad šiandien sezono atidarymas“ , – juokėsi Naujosios Raguvėlės gyventoja.
Vandens pramogų atidarymas – Naujoje Raguvėlėje, todėl ir vanduo ne tik šaltas, bet ir naujas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Čia buvo labai šlapia pieva ir ganydavosi arkliai“, – pasakojo kita gyventoja.
Naujoji Raguvėlė dar kitaip vadinama Raguvėlės geležinkelio stotimi. Čia buvo rekonstruotas jos istorinis vandens bokštas, padarytas vandens telkinys su pliažu ir privežta paplūdimio smėlio.
„Maudytis galima. Tai dar geriau. Nemėginau (maudytis, – red. past), bet jeigu kas paprašytų – pamėginčiau“, – paklaustas apie maudynes tvenkinyje šmaikštavo Panevėžio rajono vicemeras Rimantas Pranys.
Tiesa, paprašytas nusimaudyti, vyras susigėdo.
„Labai daug žiūrovų, turbūt vengsiu šiandien. Kažko sloga kabinasi“, – juokėsi vicemeras.
Paplūdimyje įrengta persirengimo kabina, suoliukai sėdėti ir žiūrėti į vandenį.
„Nemanau, kad kas maudysis“, – paklausta apie maudynes, atsakė vietinė gyventoja.
„Žuvytės tik“, – šmaikštavo kita moteris.
Šioje siaurojo geležinkelio stotyje vieno rekonstrukcijų etapo užbaigtuvės – po Vėlinių.
„Jeigu šilti, geros širdies žmonės, kodėl ir ne. Žiūrėkite, sveikuoliai visą žiemą maudosi, o aš viena jų“, – paklausta, su kuo sieja maudynių pradžią, atsakė parlamentarė Modesta Petrauskaitė.
Rudeninis maudynių sezonas taip pat siejamas su Siauruko pirtimi. Iki šiol traukinio pirtelė iš Anykščių vežiojo maudytis į Rubikių ežerą.
„O iš Panevėžio artimiausias vandens telkinys, kur Siaurukas gali pasiekti, bus Naujoji Raguvėlė“ , – teigė Aukštaitijos siaurojo geležinkelio vadovas.
Jei tvenkinys užšals, bus iškirsta eketė iš pirtelės šokinėti į vandenį. Raguvėlės maudykla turėtų tapti nauju traukos objektu.
„Vienintelis veikiantis Siaurojo geležinkelio ruožas tarp Panevėžio–Anykščių iki Rubikių, 68 km. Ir pagrindinės stotelės yra Raguvėlės, Surdegio, Troškūnų, Anykščių stotys, ir viena iš tų stočių – Naujoji Raguvėlė arba Raguvėlės siaurojo geležinkelio stotis“, – sakė D. Liutikas.
Vandens tema vyrauja ir kitame atrestauruotame objekte – mediniame vandens bokšte. Istoriškai čia garvežiai pasipildydavo vandens, o dabar čia – parodų erdvė.
„Durys yra užrakintos, bet mums žinutę su prašymu apžiūrėti parodą atsiuntęs žmogus, iškart automatiškai gaus kodo numerį, susirenka ir durys atsidaro“, – pasakojo Aukštaitijos siaurojo geležinkelio vadovas.
Kol kas Naujojoje Raguvėlėje nerestauruota pati stotis. Ten yra planuojama įrengti nakvynės namus.
Siauruko administracijos duomenimis, per metus vidutiniškai Siauruku važiuoja ir stotelėmis naudojasi per 25 000 žmonių.
Naujausi komentarai