 Šaulių sąjungos vado pavaduotoju paskirtas Mindaugas Matukonis

Šaulių sąjungos vado pavaduotoju paskirtas Mindaugas Matukonis

2026-08-26 14:20
Vilmantas Venckūnas (BNS)

Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) vado pavaduotoju trečiadienį paskirtas pulkininkas leitenantas Mindaugas Matukonis.

<span>Šaulių sąjungos vado pavaduotoju paskirtas Mindaugas Matukonis</span>
Šaulių sąjungos vado pavaduotoju paskirtas Mindaugas Matukonis / Ž. Gedvilos / ELTOS nuotr.

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Tokį sprendimą priėmė posėdyje priėmė Vyriausybė.

Jis pakeis kadenciją baigusį Gediminą Latvį, pareigas pradės eiti nuo rugsėjo 3 dienos.

„Pulkininko leitenanto M. Matukonio sukaupta profesinė patirtis ir kompetencijos sudarytų prielaidas stiprinti Lietuvos šaulių sąjungos veiklą, tobulinti jos veiklos teisinius ir organizacinius pagrindus, užtikrinti efektyvų valstybės institucijų keliamų uždavinių įgyvendinimą bei prisidėti prie visuomenės pasirengimo valstybės gynybai“, – teigiama krašto apsaugos ministro teikime.

M. Matukonis LŠS bus atsakingas už karinį rengimą ir strateginę komunikaciją.

Lietuvos šaulių sąjungos vado pavaduotojo kadencija trunka trejus metus.

LŠS vadas pulkininkas Linas Idzelis šiuo metu turi du pavaduotojus – Laimoną Vaškį ir Dovidą Jonušą.

LŠS yra savanoriška sukarinta pilietinė organizacija, kurios tikslas – stiprinti valstybės gynybinį pajėgumą ir ugdyti pilietiškumą.

Šiuo metu Šaulių sąjunga vienija beveik 20 tūkst. narių.

Šiame straipsnyje:
Šaulių sąjunga
Šaulių sąjungos vado pavaduotojas
Mindaugas Matukonis

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