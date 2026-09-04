Rugsėjo 4-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugsėjo 4-oji, penktadienis, 36 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 6.29 val., leidžiasi 20.07 val. Dienos ilgumas 13.38 val.
Mėnulis (delčia) leidžiasi 16.33 val., teka 22.23 val.
Vardadieniai:
Germantė, Germina, Girstautas, Ida, Rozalija, Rožė
Datos:
Pasaulinė seksualinės sveikatos diena
Rugsėjo 4-oji Lietuvos istorijoje:
1993 — nuo rugsėjo 4 iki 8 dienos Lietuvoje lankėsi popiežius Jonas Paulius II.
2000 — eidamas 81-uosius metus Švedijoje mirė žymus Lietuvos laisvės kovų dalyvis Jonas Pajaujis.
2006 — eidamas 74 metus, po sunkios ligos mirė ilgametis Lietuvos radijo ir televizijos diktorius Henrikas Paulauskas.
2014 — būdamas 90 metų mirė aktorius ir režisierius Donatas Banionis. Jis buvo apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro didžiuoju kryžiumi.
2021 — įvyko „Kaunas Pride“ eitynės už LGBTQ bendruomenės teises. Tai buvo pirmas kartas, kai tokios eitynės surengtos Kaune.
Rugsėjo 4-oji pasaulio istorijoje:
1669 — po 21-erius metus trukusios apsiausties turkai užėmė Kretos salą.
1768 — gimė vienas iš pirmųjų XIX a. pradžios romantizmo poetų Prancūzijoje Francois Auguste Rene (Fransua Augustas Renė).
1781 — ispanų užkariautojai įkūrė Los Andželą, pavadinę jį „El Pueblo de Nuestra Senora La Reina de Los Angeles“ (Dievo Motinos Angelų Karalienės gyvenviete).
1870 — nuverstas buvęs Prancūzijos prezidentas (1850–1852 m.) ir imperatorius (1852–1870 m.) Napoleonas III-asis. Paskelbta Trečioji Respublika.
1872 — anglai ir prancūzai vėl perėmė Egipto administravimą.
1907 — Bergene mirė norvegų kompozitorius Edwardas Grygas.
1929 — vokiečių dirižablis „Graf Zeppelin“ sėkmingai baigė kelionę apie pasaulį.
1944 — per Antrąjį pasaulinį karą sąjungininkės išvadavo Belgijos miestus Briuselį ir Antverpeną.
1948 — Nyderlandų karalienė Wilhelmina (Vilhelmina) atsisakė sosto savo dukters Julianos naudai.
1974 — Rytų Vokietija ir JAV užmezgė diplomatinius santykius.
1989 — mirė 84 detektyvinių knygų autorius prancūzas Georges Simenonas (Žoržas Simenonas).
1997 — Rusijos premjeras Viktoras Černomyrdinas dar kartą kategoriškai pareiškė nepritariąs Baltijos šalių narystei NATO.
2009 — sulaukęs 80 metų amžiaus mirė britų novelistas ir pjesių kūrėjas Keithas Waterhouse'as (Kitas Voterhauzas). Rašytoją išgarsino romanas „Bilis melagis“ (Billy Liar), pagal kurį buvo sukurtas filmas su aktoriumi Tom Courtenay (Tomu Kortenėjumi) pagrindiniame vaidmenyje.
2013 — Afganistano rytinėje Paktijos provincijoje nušauta indų rašytoja Sushmit Banerjee (Sušmita Banerdži), knygos apie dramatišką pabėgimą iš Talibano dešimtajame dešimtmetyje autorė.
2019 — Prokiniška Honkongo lyderė Carrie Lam (Keri Lam) po tris mėnesius trukusių demonstracijų paskelbė atšaukianti įstatymo projektą dėl įtariamųjų ekstradicijos į pagrindinę Kinijos teritorijos dalį.
2024 – atsistatydino Ukrainos diplomatijos vadovas Dmytro Kuleba. 43 metų D. Kuleba užsienio reikalų vadovo poste dirbo nuo 2020-ųjų kovo.
Rugsėjo 4-oji šou pasaulyje:
1951 — gimė Martin Chambers (Martinas Čambersas) iš grupės „Pretenders“.
1960 — gimė grupės „Soundgarden“ muzikantas Kimas Thayilas (Kimas Teilas).
1964 — Brukline debiutavo grupė „The Animals“.
1976 — grupė „Kiss“ išleido singlą „Beth“.
1991 —būdama 58-erių metų amžiaus nuo sužalojimų automobilio avarijoje mirė Dottie West (Doti Vest). Ji buvo pirmoji atlikėja moteris, gavusi Grammy (Gremi) apdovanojimą.
2006 — visame pasaulyje pripažinimą pelnęs Australijos gamtininkas Steve Irwin (Stivas Irvinas) nardydamas prie Australijos šiaurės rytinės pakrantės žuvo nuo dygliauodegės rajos dūrio į krūtinę.
2012 — komikė Ellen Degeneres (Elen Dedženers) gavo 2 477-ąją žvaigždę Holivudo Šlovės alėjoje.
2014 — „Metallica“ koncertas Antarktidoje pelnė rokeriams vietą Guinnesso (Gineso) rekordų knygoje – jie pateko į istoriją kaip pirmoji grupė, surengusi koncertus visuose septyniuose žemynuose.
2014 — JAV aktorė Scarlett Johansson (Skarlet Johanson) su sužadėtiniu prancūzu Romain Dauriac (Romenu Doriaku) susilaukė dukros.
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