Rugsėjo 15-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.49 val., leidžiasi 19.39 val. Dienos ilgumas 12.50 val.
Mėnulis (delčia) leidžiasi 17.38 val., teka 23.23 val.
Vardadieniai:
Erdvilas, Eugenija, Nikodemas, Rimgailė, Rolandas, Vismantas
Datos:
Pasaulinė kovos su prostatos vėžiu diena
Tarptautinė demokratijos diena
Rugsėjo 15-oji Lietuvos istorijoje:
1697 — Fridrichas Augustas atvyko į Krokuvą su kariuomene ir čia vainikavosi Lietuvos DK ir Lenkijos karaliumi.
1885 — gimė Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas Aleksandras Žilinskas. Mirė 1942 m.
1896 — gimė Matas Menčinskas, dailininkas, skulptorius. Mirė 1942 m.
1907 — Šiaudinėje, Rokiškio rajone, gimė lietuvių liaudies skulptorius Lionginas Šepka. Mirė 1985 m. Vilniuje.
1941 — gimė dailininkas Algirdas Taurinskas.
1952 — gimė poetė Lilija Kalibataitė-Jaudegienė.
2008 — mirė žinomas aktorius ir režisierius Viktoras Šinkariukas.
Rugsėjo 15-oji pasaulio istorijoje:
1789 — gimė JAV rašytojas, nuotykinių romanų autorius James Fenimore Cooper (Džeimsas Fenimoras Kuperis).
1812 — Napoleono kariuomenė įsiveržė į Maskvą ir netikėtai rado šį miestą (du trečdalius) nuniokotą gaisrų.
1821 — Gvatemala tapo nepriklausoma nuo Ispanijos.
1857 — gimė 27-tasis JAV prezidentas (1909—1913) William Howard Taft (Viljamas Hovardas Taftas).
1890 — gimė britų rašytoja Agatha Christie (Agata Kristi). Jos detektyvinių romanų knygų buvo parduota daugiau nei 100 milijonų ir išversta daugiau nei į 100 pasaulio kalbų. Mirė 1976 m.
1916 — pirmą kartą Pirmajame pasauliniame kare Vakarų fronte britai panaudojo tankus.
1935 — Vokietijoje žydai paskelbti už įstatymo ribų, o svastika tapo valstybės simbolika.
1946 — po referendumo, atmetus monarchiją, Bulgarija paskelbta Liaudies Respublika.
1984 — gimė jaunesnysis princo Charles (Čarlzo) ir tragiškai žuvusios Dianos sūnus, Didžiosios Britanijos princas Harry (Haris).
1990 — alkani Irako kareiviai okupuotame Kuveite skerdė zoologijos sodo gyvūnus.
1994 — Čečėnijos lyderio Džochar Dudajev (Džocharo Dudajevo) nurodymu šalyje įvesta nepaprastoji padėtis.
2000 — rugsėjo 15—spalio 1d. vyko XXVII olimpinės žaidynės — paskutinės XX a.
2006 — būdama 77 metų mirė viena garsiausių Italijos žurnalisčių Oriana Fallaci (Oriana Falači), kuri po rugsėjo 11-osios atakų Amerikoje sukrėtė literatūros pasaulį tulžingu išpuoliu prieš islamą.
2009 — Edinburge parodytas paskutinis karalienės Mary Stuart (Marijos Stiuart) laiškas jos broliui Prancūzijos karaliui Henri III (Henrikui III) apie jai paskirtą nuosprendį.
2021 — pasirašytas trišalis saugumo paktas tarp Australijos, Jungtinės Karalystės ir Jungtinių Valstijų (AUKUS), kuriuo siekta atremti Kinijos įtaką.
Rugsėjo 15-oji šou pasaulyje:
1928 — gimė amerikiečių komikas Norm Crosby (Normas Krosbis).
1946 — Teksaso valstijoje gimė amerikiečių aktorius Tommy Lee Jones (Tomis Li Džounsas), vaidinęs filmuose „Bėglys“, „Vyrai juodais drabužiais“.
1946 — Niujorke gimė režisierius Oliver Stone (Oliveris Stounas).
1960 — gimė Mitch Dorge (Mičas Doržas) iš grupės „Crash Test Dummies“.
1979 — Bob Dylan (Bobas Dylanas) išleido albumą „Slow Train Coming“, kuriame pirmą kartą pasirodė religinės temos.
1998 — Marilyn Manson (Merilinas Mensonas) išleido savo šokiruojantį albumą „Mechanical Animals“.
1998 — reperis Coolio (Kūlijo) buvo suimtas ir vėliau paleistas dėl marihuanos ir ginklo laikymo.
2008 — nuo vėžio mirė legendinės roko grupės „Pink Floyd“ įkūrėjas ir klavišininkas Richard Wright (Ričardas Raitas). Jam buvo 65-eri metai.
2012 — 57-erių metų škotų kilmės dainų autorė ir atlikėja Annie Lennox (Eni Lenoks) ištekėjo trečią kartą.
