Rugpjūčio 26-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.12 val., leidžiasi 20.29 val. Dienos ilgumas 14.17 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 10.04 val., leidžiasi 21.06 val.
Vardadieniai:
Aleksandras, Algintė, Gailius, Gailutė, Vitoras, Zefirinas, Žilvinas
Datos:
Tarptautinė šuns diena
Rugpjūčio 26-oji Lietuvos istorijoje:
1912 — gimė poetas Pijus Storpirštis. Mirė 1937 m.
1941 — gimė smuikininkė Edita Vasiliauskienė.
Rugpjūčio 26-oji pasaulio istorijoje:
1316 — pirmą kartą pasaulio karų istorijoje Prancūzijoje buvo panaudota artilerija.
1728 — Vitus Jonassen Bering (Vitus Jonasenas Beringas) atrado sąsiaurį tarp Azijos ir Amerikos. Vėliau sąsiauris buvo pavadintas Beringo sąsiauriu.
1740 — gimė prancūzų išradėjas Joseph-Michel Montgolfier (Žozefas-Mišelis Mongolfjeras). Kartu su broliu Jacques-Etienne (Žaku-Etjenu) 1783 metais jie sukonstravo pirmą pasaulyje karšto oro balioną.
1743 — gimė moderniosios chemijos pradininkas prancūzas Antoine-Laurent Lavoisier (Antuanas-Lorenas Lavosjeras). Pats svarbiausias Lavuazje atradimas — naujai suprastas degumas, taigi mokslininkas atrado deguonį.
1747 — paskelbta Liberijos Respublika — pirmoji nepriklausoma juodaodės Afrikos valstybė.
1843 — Charles Thurber (Čarlzas Turberis) užpatentavo rašomąją mašinėlę.
1883 — prasidėjo vulkano išsiveržimas Krakatoa saloje Indonezijoje. Jo metu žuvo 36 000 gyventojų.
1896 — armėnų revoliucionieriai atakavo banką Konstantinopolyje: per tris dienas mūšiuose žuvo 6000 armėnų.
1906 — Lenkijoje gimė JAV medikas Albert Bruce Sabin (Albertas Briusas Sabinas), 1955 metais atradęs vakciną prieš poliomielitą.
1920 — priimta 19-toji JAV Konstitucijos pataisa, suteikusi moterims balsavimo teisę.
1945 — mirė vienas žymiausių XX a. pirmos pusės austrų rašytojų Franz Werfel (Francas Verfelis). Gimė 1890 m. Prahoje
1951 — Paryžiuje pademonstruota dirbtinė širdis.
1974 — mirė JAV aviatorius Charles Lindbergh (Čarlzas Lindbergas), pirmasis 1927-aisiais perskridęs Atlantą.
1978 — Venecijos kardinolas Albino Luciani (Albinas Lučianis) išrinktas Romos popiežiumi Jonu Pauliumi I, tačiau po 33 dienų jis mirė nuo širdies smūgio.
1999 — buvęs NATO generalinis sekretorius lordas Carrington (Karingtonas) apkaltino Aljansą Jugoslavijos bombardavimu veikiau sukėlus Kosove etninį valymą, o ne užkirtus jam kelią.
2004 — Finikso priemiestyje esančiuose namuose mirė šveicarų kilmės psichologė Elisabeth Kubler-Ross (Elizabet Kubler Ros), pelniusi tarptautinį pripažinimą už mirties ir mirštančiųjų studijas. Jai buvo 78 metai.
2019 — Indonezijos prezidentas Joko Widodo (Džokas Vidodas) pranešė, kad šalis įkurs savo naująją sostinę rytiniame džiunglėmis apaugusios Borneo salos pakraštyje. Tokio žingsnio valdžia ėmėsi augant nerimui dėl dabartinės sostinės ateities – prieš beveik 500 metų olandų kolonistų įkurta Džakarta yra vienas greičiausiai vandens semiamų miestų pasaulyje.
2021 — Lietuva baigė dešimt dienų trukusią evakuacijos operaciją, per kurią iš Kabulo į Vilnių atskraidinti 176 afganistaniečiai. Tai Lietuvos kariams talkinę vertėjai ir jų šeimos nariai, bėgantys nuo Afganistano kontrolę perėmusio Talibano.
Rugpjūčio 26-oji šou pasaulyje:
1970 — Jim Hendrix (Džimis Hendriksas) atidarė savo įrašų kompaniją Niujorke.
1980 — gimė filmo „Vienas namuose“ žvaigždė Macaulay Culkin (Makolei Kulkinas).
1987 — buvęs Cher (Šer) vyras Sonny Bono (Sonis Bono) paskelbė ketinąs dalyvauti Palm Springso mero rinkimuose, kuriuos vėliau laimėjo.
1997 — grupė „Boyzone“ pradėjo gastroles Gangalore, Indijoje. Tai buvo pirmoji tarptautinė grupė koncertavusi šiame rajone.
2011 — Holivudo aktorė Reese Witherspoon (Ris Viterspun) pasirašė kontraktą, pagal kurį ji tapo naujuoju Švedijos jaunimo mados namų „Lindex“ veidu.
2013 — aktoriai Monica Bellucci (Monika Beluči) ir Vincent Cassel (Vensanas Kaselis), viena iš garsiausių kino pasaulio porų, paskelbė nutraukę 14 metų gyvavusią santuoką.
