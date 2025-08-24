Rugpjūčio 24-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.08 val., leidžiasi 20.34 val. Dienos ilgumas 14.26 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 7.27 val., leidžiasi 20.54 val.
Vardadieniai:
Alicija, Audronis, Baltramiejus, Baltrus, Michalina, Mykolė, Rasuolė, Viešvilas
Datos:
Šv. Baltramiejus (Gandrų išskridimo diena)
Ukrainos nepriklausomybės diena
Rugpjūčio 24-oji Lietuvos istorijoje:
1882 — gimė Mykolas Biržiška, lietuvių literatūros ir kultūros istorikas, 1918 metų Vasario 16 Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras (mirė 1962 m.).
1922 — gimė poetas, vertėjas Jonas Vytautas Nistelis (mirė 1986 m.).
1941 — gimė rašytojas, prozininkas Romualdas Baltušnikas. Mirė 1997 m. Vilniuje.
1962 — Los Andžele mirė Mykolas Biržiška, nepriklausomybės akto signataras. Gimė 1882 m.
2000 — Lietuvos premjeras Andrius Kubilius nustebino Latvijos ministrą pirmininką Andrį Bėrzinį, pasiūlęs Latvijai nusipirkti arba išsinuomoti Mažeikių termofikacinę elektrinę.
2007 — eidamas 88 metus mirė žymus Lietuvos mokslininkas, agronomas, Lietuvos žemės ūkio universiteto garbės daktaras, biomedicinos mokslų daktaras, Žemdirbystės katedros profesorius emeritas, buvęs Žemės ūkio rūmų pirmininkas ir garbės pirmininkas Antanas Stancevičius. Gimė 1920 m.
Rugpjūčio 24-oji pasaulio istorijoje:
79 — išsiveržus Vezuvijaus ugnikalniui, buvo palaidoti trys Italijos miestai — Pompėja, Herkulanumas ir Stabijas.
410 — gotai užgrobė ir nuniokojo Romą.
1572 — Prancūzijoje per Baltramiejaus nakties žudynes nužudyta daugiau kaip 70 000 hugenotų.
1814 — britai užgrobė dabartinę JAV sostinę Vašingtoną.
1821 — Kordobos sutartimi Ispanija suteikė nepriklausomybę Meksikai.
1899 — gimė vienas įtakingiausių Lotynų Amerikos rašytojų, argentinietis Jorge Luis Borges (Chorchė Luisas Borgesas).
1929 — gimė Palestinos išsivadavimo Organizacijos (PIO) lyderis Yasser Arafat (Jaseras Arafatas). Mirė 2004 m.
1939 — Vokietija ir SSRS pasirašė 10 metų nepuolimo sutartį.
1947 — gimė brazilų rašytojas Paulo Coelho (Paulas Koelas).
1954 — JAV prezidentas Dwight Eisenhower (Dvaitas Aizenhaueris) pasirašė įstatymą, kuriuo komunistų partija buvo paskelbta už įstatymo ribų.
1968 — Prancūzija Ramiajame vandenyne susprogdino vandenilinę bombą, tapdama penktąja branduoline valstybe pasaulyje.
1989 — Lenkija tapo pirmąja sovietinio bloko valstybe, kuri šalies premjeru paskyrė ne komunistą — Tadeusz Mazowieck (Tadeušą Mazovieckį).
1991 — prezidentas Michail Gorbačiov (Michailas Gorbačiovas) atsistatydino iš SSKP vadovo pareigų ir paragino išformuoti partiją.
1991 — Ukraina tapo septintąja buvusios SSRS respublika, paskelbusia nepriklausomybę.
1999 — užsienio gelbėtojų grupės Turkijoje nutraukė nukentėjusiųjų paieškas po žemės drebėjimo, kurio aukomis tapo beveik 18 000 asmenų.
2006 — įtakingiausios pasaulio astronomų institucijos sprendimu Plutonas neteko Saulės sistemos devintosios ir tolimiausios planetos statuso, turėto ištisus septynis dešimtmečius. Po karštų ginčų 2 500 mokslininkų ir astronomų, dalyvaujančių Tarptautinėje astronomų sąjungos (TAS) generalinėje asamblėjoje, po balsavimo nusprendė, kad 1930 metais atrastas ir nuo to laiko planeta vadintas Plutonas turi būti priskirtas kitai — nykštukinių planetų kategorijai.
2011 — kompiuterinės įrangos bendrovės „Apple“ vienas iš legendinių įkūrėjų ir inovatorių Steve Jobs (Stivas Džobsas) atsistatydino iš generalinio direktoriaus posto.
2023 — Japonija pradėjo išleidinėti aušinimo vandenį iš avariją patyrusios Fukušimos atominės elektrinės, kurio nuo 2011 metų katastrofos susikaupė 1,34 mln. tonų. Kinija ir Rusija dėl to uždraudė visą Japonijos jūrų gėrybių importą. Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pripažino, kad vanduo, kurį Japonija išleidžia į aplinką, yra saugus.
Rugpjūčio 24-oji šou pasaulyje:
1956 — Elvis Presley (Elvis Preslis) įrašė vieną iš populiariausių dainų „Love me Tender“.
1964 — grupė „The Beatles“ išleido albumą „Matchbox/Slow Down“.
1968 — Keith Moon (Kytas Mūnas) įvairavo automobilį „Lincoln“ į Flinte esančio „Holiday Inn“ restorano baseiną.
1969 — Arlo Guthrie (Arlo Gatrio) „Alice's Restaurant“ premjeros vyko Niu Jorke ir Los Andžele.
1971 — Gimė supermodelis Claudia Schiffer (Klaudija Šifer).
1978 — Bruce Springsteen (Briusas Springstynas) pasirodė ant „Rolling Stone“ viršelio.
1979 — grupė „The Cars“ Niujorko Centriniame parke koncertavo pusei milijono žmonių.
1979 — pirmąkart JAV išleistas Princo hitas „I Wanna Be Your Lover“.
1981 — Mark David Chapman (Markas Deividas Čepmenas) buvo nuteistas 20-čiai metų kalėti už John Lennon (Džono Lenono) nužudymą.
1982 — „The Rolling Stones“ gyvai atlikta „Time Is On My Side“ versija iš albumo „Still Life“ buvo išleista atskiru singlu.
1983 — Jerry Lee Lewis (Džerio Ly Liuis) žmona Shawn (Šon) buvo rasta mirusi poros namuose Missisipi. Autopsija parodė, kad ji mirė dėl metadono perdozavimo.
1989 — „The Who“ Keith Moon (Kytas Mūnas) suvaidino „Tommy“ Amfiteatre „Universal“, dalyvaujant ypatingiems svečiams: Steve Winwood (Stivui Vinvudui), Elton John (Eltonui Džonui), Phil Collins (Filui Kolinsui), Patti LaBelle (Pati Labelei) ir Billy Idol (Biliui Aidolui).
1990 — airių dainininkė Sinead'Connor (Šineid Okonor) pareiškė atsisakanti koncertuoti Homdelyje, Niu Džersio valstijoje, jei prieš jos pasirodymą bus tradiciškai grojamas JAV himnas. Po šio gesto kelios patriotiškai nusiteikusios JAV radijo stotys nustojo groti jos muziką.
1998 — Shania Twain (Šanja Tvein) koncertas, vykęs Syrakuze, buvo nutrauktas žaibo, kai šis trenkė 40-ties metrų atstumu už scenos. Laimei koncertas buvo besibaigiantis.
1998 — Ingrid Pederson (Ingrid Pederson) pateikė savo tvirtinimus esanti netikra John Lennon (Džono Lenono) sesuo.
1999 — „Warner Brothers“ kompanija išleido Princo muzikinį albumą „The Vault...Old Friends 4 Sale“.
2001 — „Backstreet Boys“ tęsė savo kelionę pavadintą „Juodo ir mėlyno pasaulio kelione 2001“ („Black & Blue World Tour 2001“), kuri buvo nutraukta liepos 9 d., nes A. J. McLean gydėsi dėl depresijos ir piktnaudžiavimo alkoholiu.
2008 — Riitta Immonen (Ryta Imonen), viena iš dviejų Suomijos mados ir tekstilės dizaino kompanijos „Marimekko“ įkūrėjų, mirė sulaukusi 90 metų. R. Immonen kartu su savo drauge 1942 metais atidarė pirmąjį drabužių saloną, o 1951 metais ji kartu su Armi Ratia (Armi Ratija) įkūrė „Marimekko“ kompaniją, kuri pardavinėjo Suomijos tekstilės firmos „Printex“ išaustas medžiagas. „Marimekko“ labiausiai išgarsėjo dėl kompanijos kuriamų ryškių ir spalvingų medžiagų raštų.
2008 — „Victoria's Secret“ modelis Alessandra Ambrosio (Alesandra Ambroziju) savo gimtojoje Brazilijoje pagimdė dukrą — Anja Louise Ambrosio Mazur (Anią Luis Ambroziju Mazur), kuri yra pirmasis jos ir jos ilgamečio partnerio Jamie Mazur (Džeimio Mazuro) vaikas.
2010 — 66-erių metų moterų širdžių virpintojas Julio Iglesias (Chulijus Iglesias) pietiniame Marbeljos mieste vedė 44 metų olandų manekenę Miranda Rijnsburger (Mirandą Reinsburger), su kuria drauge yra jau du dešimtmečius.
2014 — būdamas 90 metų mirė Didžiosios Britanijos režisierius ir aktorius Richard Attenborough (Ričardas Atenborou).
2014 — Miley Cyrus (Maili Sairus) per MTV videomuzikos apdovanojimų (VMA) įteikimo ceremoniją atsiėmė Metų vaizdo klipo statulėlę – už savo hitą „Wrecking Ball“.
