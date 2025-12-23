Valstybės kontrolei pavesta atlikti krašto apsaugai skirtų lėšų auditą

Už tokį Seimo nutarimo projektą balsavo 72 parlamentarai, vienas susilaikė.
Pagal Seimo Audito komiteto parengtą nutarimą, Valstybės kontrolė įpareigota auditą atlikti iki 2026 metų birželio 16 dienos.
Ji turės atsakyti, ar krašto apsaugos sistemos perkančiosios organizacijos, tarp jų Gynybos resursų agentūra ir Infrastruktūros valdymo agentūra, lėšas prekių, paslaugų ir darbų įsigijimams 2021–2025 metais panaudojo teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai.
Taip pat Valstybės kontrolės prašoma įvertinti, ar nustatytos išimtys prekių, paslaugų ir darbų įsigijimams – tai yra neskelbiamos derybos, supaprastintos pirkimų procedūros – taip pat decentralizuotai organizuotas pirkimų vykdymas ir kitos susijusios aplinkybės užtikrino siekį lėšas panaudoti racionaliai, efektyviai ir rezultatyviai, išvengti tarpininkavimo taip galimai padidinant įsigijimų kainas.
Norima, kad valstybės auditoriai išnagrinėtų, ar prekių, paslaugų ir darbų įsigijimus prižiūrinčių bei kontroliuojančių institucijų funkcijos ir atsakomybės nustatytos tinkamai, ar sudarė sąlygas vykdyti savalaikę įsigijimų kontrolę, priežiūrą.
Audito komitetas pabrėžė, kad gynybai skiriami valstybės biudžeto asignavimai 2021–2025 metais išaugo nuo 1,1 mlrd. eurų (1,97 proc. BVP) iki 3,3 mlrd. eurų (4,01 proc. BVP), o kitąmet numatyta skirti 4,8 mlrd. eurų (5,38 proc. BVP).
„Valstybės biudžeto lėšų panaudojimui šioje srityje būdinga skuba, dalis prekių, paslaugų ir darbų įsigyjama taikant teisinio reguliavimo išimtis, supaprastintas procedūras, pasitelkiant tarpininkus, taip galimai padidinant įsigyjamų prekių, paslaugų ir darbų kainas“, – tvirtinama projekte.
Valstybės kontrolė šiuo metu jau atlieka kelis su gynybos sritimi susijusius auditus: vertina ginkluotės ir karinės įrangos įsigijimus, Rūdninkų karinio poligono infrastruktūros projekto valdymą, krašto apsaugos sistemos finansų valdymą.
Naujausi komentarai