Robertas Puchovičius: „Nemuno aušra“ skųs VRK sprendimą dėl rinkimų finansavimo (žiniasklaida)

R. Puchovičius toliau tikina, jog partiją ir rinkimų kampanijas jis rėmė savo asmeninėmis lėšomis.
„Kaip visi verslininkai, turbūt irgi su manimi sutiktų, kad nei vienas akcininkas jokių pinigų niekados nelaiko, o visi pinigai dažniausiai dirba, yra investuojami. Tai aš visus savo laisvus pinigus aš visada atidavinėdavau įmonei“, – LRT televizijai ketvirtadienį teigė „aušrietis“.
„Tuo metu aš nebuvau apsisprendęs, kiek aš aukosiu, ar visai aš aukosiu tada tuo metu, tai kai priėmiau sprendimą aukoti būtent tokią sumą ir iš tos sumos sau išiminėjau tuos pinigus“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, ketvirtadienį VRK pripažino, kad „Nemuno aušra“ šiurkščiai pažeidė Rinkimų kodeksą ir Politinių organizacijų įstatymą, 2024 metų Seimo rinkimų kampaniją finansuodama juridinių asmenų lėšomis ir per trečiuosius asmenis.
Partijos pirmininkas R. Žemaitaitis taip pat pripažintas šiurkščiai pažeidęs Rinkimų kodeksą, finansuodamas savo prezidento rinkimų kampaniją juridinio asmens lėšomis ir per trečiuosius asmenis.
VRK duomenimis, per R. Puchovičių „Nemuno aušros“ Seimo rinkimų kampanijai buvo pervesta 24,2 tūkst. eurų bendrovių „Tvari statyba“ ir „Lajota“ lėšų. Dar 4,5 tūkst. eurų „Tvarios statybos“ lėšų per R. Puchovičių buvo pervesta R. Žemaitaičio prezidento rinkimų kampanijai.
Komisija taip pat nustatė, kad dalis „Nemuno aušros“ nario mokesčių buvo sumokėti iš R. Puchovičiaus lėšų, gautų iš trečiojo asmens. Iš viso tokiais būdais sumokėta 4,3 tūkst. eurų nario mokesčių.
VRK įpareigojo R. Žemaitaitį per 20 darbo dienų į valstybės biudžetą pervesti 9,5 tūkst. eurų neteisėto prezidento rinkimų kampanijos finansavimo sumą.
Tuo metu sprendimo dalis dėl įpareigojimo „Nemuno aušrai“ neteisėtai gautų lėšų sumą – iš viso 28,5 tūkst. eurų – pervesti į valstybės biudžetą buvo atidėta, iki bus išspręstas klausimas dėl valstybės biudžeto asignavimų politinėms partijoms.
Anot VRK, dėl nustatytų pažeidimų partijai gali būti iki dvejų metų neskiriami valstybės biudžeto asignavimai. Šį klausimą komisija ketina svarstyti rudenį.
Tai antras šiurkštus „Nemuno aušros“ finansinis pažeidimas. Kovą VRK nusprendė, jog „Nemuno aušra“, 2024 metais iš savo lyderio ir partijos narės nuomodamasi automobilius ir jiems už nuomą sumokėjusi iš partijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų, lėšas panaudojo ne pagal paskirtį.
Dėl to politinė organizacija negavo pirmojo šių metų pusmečio valstybės dotacijos – 241,8 tūkst. eurų.
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