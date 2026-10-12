Robertas Kaunas: jei kas išdrįs atakuoti, pasiruošę atsakyti labai greitai

Taip jis teigė pirmadienį NATO vyriausiajam kariniam vadui įspėjus Rusiją, kad Aljansas „blokuos, atrems ir sužlugdys“ bet kokį savo narių užpuolimą, augant nuogąstavimams dėl Maskvos keliamos grėsmės.
„NATO 5 straipsnis veikia! NATO pajėgos yra stiprios kaip niekada anksčiau ir jeigu kas išdrįs atakuoti, būsime pasiruošę atsakyti labai greitai“, – feisbuke rašė ministras.
„Priešakinės pajėgos blokuotų prie sienos. Oro ir jūrų pajėgumai padėtų prislopinti judančias priešo pajėgas. O jei agresija tęsis – naudojant DI (dirbtinio intelekto – BNS) sistemas ir pažangiąsias technologijas smūgiuoti giliai į priešo teritoriją, atakuojant priešui svarbius taikinius. Atakuojant viską, kas įgalina agresiją“, – dėstė R. Kaunas.
Jis pabrėžė, kad pirminis NATO tikslas – atgrasymas be konflikto.
„Stengiamės užkardyti visas atakas vos aptikę jų pėdsakus, sustabdyti Rusijos pajėgas dar prie sienų“, – rašė ministras.
Augant susirūpinimui dėl to, ką Vakarų pareigūnai vadina Maskvos hibridine sabotažo ir kišimosi kampanija, Alexusas Grynkewichas (Aleksusas Grinkevičas) Varšuvos saugumo forume išdėstė savo vadinamąją „pergalės teoriją“, kaip atremti ginkluotą Aljanso užpuolimą.
Lenkijos sostinėje taip pat viešintis R. Kaunas teigė pakvietęs A. Grynkewichą atvykti į Lietuvą artimiausiu metu, kai bus perkeliama nauja JAV karių rotacija.
„JAV pajėgos yra ir rytiniame NATO sparne, todėl daugiau pasitikėkime Aljansu“, – teigė R. Kaunas.
BNS rašė, kad skirtingas JAV karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje buvo rotuojamas nuo 2014 metų.
Šiemet vasarą, JAV peržiūrint buvimą Europoje, šalyje buvo likę kiek daugiau nei 100 amerikiečių karių, tačiau rugsėjo pabaigoje pranešta, kad spalio pabaigoje į Lietuvą atvyks du batalionai. Tai yra panašiai kaip pastaraisiais metais – daugiau nei tūkstantis karių.
JAV kariai Lietuvoje rotuojasi kas devynis mėnesius.
(be temos)