Regionuose esančių profesinių mokyklų programoms ir įrangai atnaujinti – 38 mln. eurų

Kaip antradienį pranešė ministerija, šios lėšos planuojamos kitąmet pradedamiems 36 regioninių profesinių mokyklų įrangos atnaujinimo projektams.
Pasak ŠMSM, profesinio mokymo įstaigos bus atnaujinamos iš viso 29 savivaldybėse. Numatoma, kad dalis naujos mokymo įrangos bus prieinama nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos.
Pavyzdžiui, Marijampolės profesinio rengimo centras numato investuoti į naujas mokymo programas ir esamų atnaujinimą, įsigyti bepiločių orlaivių valdymo, atsinaujinančios energetikos įrangos montavimo, kitoms mokymo programoms reikalingos įrangos.
Alytaus profesinio rengimo centre planuojama atnaujinti automatinių sistemų mechatronikos programos įrangą – įsigyti platformą su kolaboratyviu robotu, taip pat atnaujinti metalo apdirbimo, suvirinimo, kitą infrastruktūrą.
Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centre bus atnaujinama jūreivių rengimui reikalinga infrastuktūra: investuojama į radarų, krovinių tvarkymo, krano, variklio simuliatorius, pasaulines jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemas, atnaujinama kitą įranga.
„Siekiame, kad profesinis mokymas būtų patrauklus regionuose tiek jaunuoliams, tiek kvalifikaciją norintiems tobulinti suaugusiesiems. Šios investicijos leis Lietuvos profesinėms mokykloms įsigyti trūkstamos įrangos ir priemonių – projektai orientuoti į konkrečius profesinių mokyklų poreikius“, – pranešime cituojama švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Anot ministerijos, planuojant investicijas diskutuota su profesinių mokyklų, savivaldybių, darbdavių atstovais.
Ekspertai atliko investicijų į profesinio mokymo infrastruktūrą poreikio analizę, atsižvelgdami į regioninius plėtros planus, savivaldybių plėtros strategijas, Užimtumo tarnybos duomenis.
