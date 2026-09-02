Privačiame miške – nelegalios kapinės

Kapinės – privačiame miške
Vietinių Šileliu vadinamame pušynėlyje esančios nelegalios gyvūnų kapinės atsirado ne vakar. Miežiškių seniūnijos seniūnas Remigijus Budreika teigė jas radęs jau pradėjęs eiti pareigas.
„Apie tai jau tiek prirašyta… Pradėjau dirbti seniūnu prieš septynerius metus, o kapinaitės jau buvo“, – sakė R. Budreika.
Nelegalios kapinės yra netoli Miežiškių ir Nikolajevkos kaime veikiančios kaimo turizmo sodybos. Kas parinko šią vietą augintiniams laidoti ir kada čia atsirado pirmieji kapai, seniūnas teigė nežinantis.
Pasak jo, norintys palaidoti augintinius į seniūniją nesikreipia. Skundų dėl nelegalių kapinių seniūnija taip pat nėra gavusi.
Neseniai praūžusi audra privačiame miške išvartė medžius, dalis jų užgriuvo gyvūnų kapavietes. Tačiau seniūnija svetimame sklype tvarkymo darbų vykdyti negali.
„Po audros medžiai užvertė ir šalia miško esantį kelią. Pasirūpinome, kad jie būtų pašalinti nuo kelio, ir sukrovėme šalia jo. Daugiau nieko daryti negalime – medžiai ir teritorija ne mūsų“, – aiškino seniūnas.
Naujienų portalo JP duomenimis, miško sklypas, kuriame nelegaliai laidojami augintiniai, priklauso bendrovei „Silvestica Green Forest Lithuania“. Su įmonės atstovais susisiekti nepavyko.
Įžvelgia platesnę problemą
R. Budreikos nuomone, gyvūnų laidojimo klausimas yra jautrus, tačiau jo ignoruoti nereikėtų. Nesudarius galimybių augintinius palaidoti legaliai, neoficialios kapavietės gali rastis ir kituose miškuose bei nuošalesnėse vietose.
„Daugelis žmonių augina gyvūnus, prie jų prisiriša. Puikiai suprantu tuos, kurie neturi vietos nugaišusiam augintiniui palaidoti. Gyvūnų kapinių reikia, nes kitaip tokių laidojimo vietų miškeliuose ar kitose teritorijose tik daugės“, – kalbėjo seniūnas.
Panevėžio gyvūnų globos draugijos vadovė Rūta Liberienė taip pat įsitikinusi, kad neužtenka vien kalbėti apie legalių gyvūnų kapinių poreikį – būtina imtis konkrečių veiksmų.
„Apie šias Panevėžio rajone esančias kapinaites, žinoma, esu girdėjusi. Ar tai antisanitariška? Nemanau, nes gyvūnas palaidojamas po žeme. Juk ir miškuose nugaišta laukiniai gyvūnai“, – svarstė R. Liberienė.
Gyvūnų laidoti bet kur negalima
Nugaišusių augintinių negalima laidoti pamiškėse, parkuose, daugiabučių kiemuose ar svetimoje privačioje žemėje. Gyvūno gaišeną galima perduoti specializuotai šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonei, kremuoti, laidoti oficialiose gyvūnų kapinėse arba užkasti savo privačioje valdoje, laikantis nustatytų veterinarijos reikalavimų.
Gyvūnų kapinių reikia, nes kitaip tokių laidojimo vietų miškeliuose ar kitose teritorijose tik daugės.
Laidojant augintinį savo valdoje, virš gaišenos turi likti ne mažesnis kaip vieno metro žemės sluoksnis. Vieta turi būti parinkta atokiau nuo pastatų ir vandens telkinių, joje negali būti paviršinių gruntinių vandenų, taip pat neturėtų grėsti užliejimas.
„Jeigu žmogus neturi savo sklypo ir nenori augintinio kremuoti, galima kreiptis į veterinarijos gydytojus dėl gaišenos perdavimo specializuotai įmonei. Mes esame sudarę sutartį su bendrove „Rietavo veterinarinė sanitarija“, kuri surenka ir tvarko šalutinius gyvūninius produktus“, – aiškino R. Liberienė.
Panevėžiui artimiausios legalios gyvūnų kapinės veikia Anykščiuose ir Šiauliuose.
Projektas parengtas, bet lėšų nėra
Apie gyvūnų kapinių įrengimą Panevėžyje kalbama nuo 2019 metų. Kapines planuojama įrengti šalia K. Naruševičiaus gatvės. Projektas jau parengtas, tačiau jo įgyvendinimą kol kas stabdo lėšų trūkumas.
Panevėžio rajone oficialių planų steigti gyvūnų kapines nėra. Toks objektas nenumatytas nei Rajono tarybos sprendimuose, nei 2025–2027 metų strateginiuose dokumentuose.
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