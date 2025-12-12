Prie Seimo – jaunimo organizacijų protestas: „laidojo“ valstybę

Viešą gedulo ir susitelkimo akciją „In memoriam „Valstybė, kuri veikia“ 2024–2025“ organizuoja Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, Vilniaus universiteto Studentų atstovybė ir Lietuvos studentų sąjunga.
Penktadienį ryte akcijoje dalyvauja apie 20 protestuojančiųjų, tačiau organizatoriai viliasi, kad visą dieną truksianti akcija pritrauks ir daugiau žmonių.
Į Nepriklausomybės aikštę buvo atgabenta meninė instaliacija – karstas, lietingą rytą besirenkantys jaunuoliai nešė ir ant jo dėjo baltas rožes, degė žvakes. Šalia stovėjo vainikai su užrašais „Valstybei, kuri veikia, nuo Lietuvos studentu sąjungos“, „Liūdi jaunimas“.
„Tai yra procesas, kai yra laidojama valstybė. Mes dar jos nesam palaidoję, bet mes jau ją dedame į karstą. Ir po vakar vykusio Seimo posėdžio atrodo, kad ją jau palaidojo ten sėdintys žmonės, Seimo nariai, pozicija“, – žurnalistams sakė viena iš organizatorių, Lietuvos studentų sąjungos prezidentė Ieva Vengrovskaja.
„Mes norime dar spėti tai sustabdyt. Ir labai norėtume, kad Seimas, šiuo metu pozicijoj esantys žmonės, jie padovanotų valstybei dovaną ir sustabdytų šitą visą vykstantį mėšlą – kitaip aš taip to nepavadinsiu. Ir tai būtų puiki kalėdinė dovana visai valstybei“, – teigė ji.
Anot I. Vengrovskajos, planuojama, kad ateityje bus rengiama dar daugiau protesto akcijų.
Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos prezidento Umberto Masi teigimu, tai, kas vyksta šiuo metu – smukdo piliečių pasitikėjimą valdžios institucijomis.
„Mums skauda, kai sprendimų priėmėjai parlamento salėje įžeidinėja vieni kitus, o kai kurie net koalicijos lyderiai leidžia sau įžeidinėt jaunimą, visokioms keistomis frazėmis laidytis. Ir po to klausiama mūsų, kodėl jaunimas neina į rinkimus. Man atrodo, gėdingas klausimas yra, kodėl jaunimas neina į rinkimus, kai pavyzdys yra toks“, – tikino U. Massi.
„Nors ir ši akcija tikrai yra aštri, neginčijama, galbūt kažką ir įskaudins ar įžeis, mes manome, kad kaip jaunimas turime pareigą atkreipti dėmesį, kad yra ribos, jos yra peržengiamos“, – teigė jis.
Be to, U. Massi pabrėžė, kad akcijoje minima frazė „Valstybė, kuri veikia“ nėra atsitiktinė, tai – socialdemokratų rinkiminis šūkis.
Akcijoje dalyvavusi studentė Mėja Daubarytė žurnalistams teigė atėjusi į protestą, nes nepritaria valdančiųjų vykdomai politikai.
„Tiesiog tokia (laidotuvių – BNS) nuotaika ir tvyro pamačius visą Seimo posėdį, kuris vyko vakar, įstatymų pataisas, kurios vėl buvo registruotos, atrodo, lyg tas antradienį įvykęs protestas, jis nieko nereiškia, visi tie 40 tūkst. žmonių, ar jų kiek čia buvo. Visiems buvo toks spjūvis į veidą“, – sakė ji.
Tuo metu studentas Algis Brazdauskas tikino besijaučiantis išduotas.
„Šiandien yra labai gaila. Net ir oras toks tą parodo, kad jaučiamės išduoti tiesiog“, – tvirtino dalyvis.
Į akciją atvykęs studentas Kristupas teigė, kad jam nepatinka valdžia, kuri ignoruoja piliečių valią.
„Atsibodo, kad atrodo žmonės kažką bando pasakyti, didžioji visuomenė tiesiog šaukiasi to laisvo žodžio, bando išsakyti savo nuomonę ir atrodo, nors ir aidi Seimo koridoriai nuo visų žmonių balsų, jie tiesiog visa tai ignoruoja ir nesiklauso žmonių valios ir toliau šoka savo politizavimo šokį“, – nurodė jis.
Kaip skelbė BNS, ketvirtadienį Seimas valdančiųjų balsais po pateikimo pritarė socialdemokratų rengtai Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) įstatymo pataisai, kuria siūloma palengvinti nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimo tvarką.
Seimas nutarė projektą svarstyti skubos tvarka, jos paprašė socialdemokratas Šarūnas Birutis frakcijos vardu.
Opozicija buvo surinkusi būtinus parlamentarų parašus užsakyti projekto poveikio vertinimą, tačiau posėdžiui pirmininkavęs „aušrietis“ Raimondas Šukys atsisakė priimti dokumentą. Jis taip pat atmetė A. Širinskienės prašymą pateikti projektą svarstyti visuomenei.
Tiek LRT darbuotojai, tiek Žurnalistų profesionalų asociacija teigia, kad skubiai ir be išsamaus aptarimo su bendruomene teikiami projektai kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, žiniasklaidos laisvei.
Panašų projektą buvo pateikęs ir „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, tačiau jam buvo užsakytas ekspertinis vertinimas, o tai reiškia, kad per šį laiką daugiau dėl jo balsuoti negalima.
Tai – trečiasis šią savaitę prie Seimo vykstantis protestas. Antradienį kelios dešimtys tūkstančių žmonių protestavo dėl valdančiųjų planų keisti LRT vadovo atleidimo tvarką, tuo metu „Linava“ trečiadienį Gedimino prospekte išsirikiavo apie 70 vilkikų ir reikalavo valdžios pateikti planą dėl Baltarusijoje sulaikytų vilkikų.
(be temos)
(be temos)
(be temos)