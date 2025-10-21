Iš Prezidentūros – raginimas: susitarimų reiktų laikytis

„Manytume, kad susitarimų reiktų laikytis“, – Žinių radijui antradienį sakė V. Augustinavičius.
BNS rašė, kad dalis mokytojų profsąjungų anksčiau pareiškė, jog kitų metų valstybės biudžeto projektu laužoma Vyriausybės sutartis su sektoriumi.
Pernai spalį atnaujintoje sutartyje numatyta, kad kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas. Tai yra ne mažiau kaip šalies vidutinio darbo užmokesčio procentinis augimas, padaugintas iš 1,05.
Finansų ministerijos duomenimis, prognozuojama, kad kitais metais vidutinis šalies darbo užmokestis augs 7,3 procento. Tad pagal susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėtų didėti 7,65 procento, tačiau kitų metų valstybės biudžeto projekte numatomas 5 proc. augimas.
„Svarbu atkreipti dėmesį, kad esantys susitarimai su profesinėmis sąjungomis savyje apima atsirėmimą į vidutinį darbo užmokestį ir ir tam tikrą padidinimą vidutinio darbo užmokesčio, kai mes kalbam apie mokytojų atlyginimus“, – sakė V. Augustinavičius.
„Tai koks tiksliai bus kitų metų vidutinis darbo užmokestis, na, matyt, kol kas dar niekas tiksliai nežino, yra tik tam tikros projekcijos“ – pridūrė jis.
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas Egidijus Milešinas anksčiau BNS teigė, kad jo organizacija Vyriausybei siūlo laikytis kolektyvinės sutarties ir nuo sausio 1-osios 7,65 proc. padidinti pedagogų atlyginimus. Tai, LŠMPS pirmininko teigimu, iš biudžeto pareikalautų apie 169 mln. eurų.
Kitas profsąjungos keliamas variantas – nedidinti atlyginimų aštuonis 2026-ųjų mėnesius ir nuo rugsėjo 1 dienos juos padidinti 11,5 procento. Anot E. Milešino, tai valstybei kainuotų 85 mln. eurų.
Anot V. Augustinavičiaus, pastarasis pasiūlymas „turi racijos“.
„Tai manytina, kad tikrai biudžeto svarstymo metu dėl profesinių sąjungų pasiūlymų galima konstruktyviai diskutuoti ir ieškoti tų sprendimų, jeigu ir biudžete išlaikoma fiskalinė drausmė, ir galima atrasti palankesnį mokytojams sprendimą negu jis yra pasiūlytas“, – kalbėjo prezidento patarėjas.
Finansų ministerija žada ieškoti daugiau lėšų pedagogų algoms kitų metų biudžeto svarstymo Seime metu.
