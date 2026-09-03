 Prezidentūroje – pasitarimas, kaip tvarkytis su audrų padariniais

Prezidentūroje – pasitarimas, kaip tvarkytis su audrų padariniais

2026-09-03 06:45
BNS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Prezidentūroje rengia pasitarimą, kaip tvarkytis su audrų padariniais.

<span>Prezidentūroje – pasitarimas, kaip tvarkytis su audrų padariniais</span>
Prezidentūroje – pasitarimas, kaip tvarkytis su audrų padariniais / R. Riabovo / BNS nuotr.

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Kaip BNS informavo Prezidentūra, bus aptartos svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti.

Pasitarime be G. Nausėdos dalyvaus premjeras Mindaugas Sinkevičius, energetikos ministras Lukas Savickas, finansų ministras Taurimas Valys, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius, taip pat Anykščių, Utenos bei Molėtų rajonų merai.

Kaip rašė BNS, stipri audra Lietuvoje siautė rugpjūčio 22-ąją, ji be elektros paliko apie 268 tūkst. bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) klientų.

T. Valys anksčiau šią savaitę sakė, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 mln. eurų – apie 10 mln. eurų kainuos elektros tinklo atkūrimas, apie 5 mln. eurų – kompensacijos įmonės klientams, neturėjusiems elektros daugiau nei 72 valandas, dar apie 2 mln. eurų – tiesioginiams gyventojų nuostoliams už sugadintą maistą bei techniką, kurą, generatorius bei kitas būtinas išlaidas.

Šiame straipsnyje:
Prezidentūra
Gitanas Nausėda
audra
audros padariniai

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