Prezidento garbei – bėgimas per Ameriką

Neeilinė proga
Dykumos, kalnai, karštis ir dešimtys kilometrų kiekvieną dieną. Rugsėjį ultrabėgikas A. Ardzijauskas iš San Fransisko pajudės Vašingtono link. Šįkart jo tikslas – ne dar vienas asmeninis išbandymas. Šį bėgimą 53-ejų vyras skiria V. Adamkaus 100-mečiui. Paklaustas, kodėl nusprendė tai daryti, Aidas atsakė labai trumpai: daugiau tokios progos esą gali ir nepasitaikyti.
„Man garbė bėgti už V. Adamkų. Manau, jis taip pat tuo didžiuosis. Tikiu, kad mano bėgimas sulauks atgarsio, kaip ir prezidento darbai“, – sako ilgų nuotolių bėgikas.
Netrukus, anot jo, prasidės kelionė, kurioje 5 tūkst. km taps ne vien tik skaičiumi. Tai bus kasdienis darbas, kuriame reikės ne kartą įveikti ne tik nuovargį, bet ir save. Aidas neslepia – tokiame kelyje svarbus ne vien kūnas. Reikės ir kantrybės, ir užsispyrimo, ir gebėjimo kiekvieną dieną pradėti iš naujo.
Ilgai brandinta idėja
Aidas žino, ką reiškia kasdien atsikelti ir vėl bėgti. Šią vasarą, ruošdamasis kelionei, jis ne kartą įveikė ilgus nuotolius. Vieną dieną sugalvojęs išsimaudyti Baltijos jūroje, Smiltynėje, užuot sėdęs prie automobilio vairo, Aidas išsitraukė bėgimo batelius. Todėl į Amerikos trasą jis žiūri ne kaip į vieną milžinišką atstumą – kelias susidės iš dienų, šios – iš kilometrų. Kiekvieną rytą reikės tiesiog atsikelti ir pradėti iš naujo. Lauks dykumos, kalnai, karštis, ilgos vienatvės atkarpos ir nuovargis. Tačiau ultrabėgikas sako išmokęs, kad sunkiausia ne visada būna ten, kur manai.
„Kartais sunkiausia būna tada, kai viskas baigiasi“, – A. Ardzijauskas sako, kad po ilgų ir didžiulių fizinių krūvių reikia iš naujo prisitaikyti prie įprasto gyvenimo. Kartais net prisiminti draugų vardus. Kūnas grįžta į kasdienybę, tačiau galva dar kurį laiką gyvena kitu ritmu.
Galbūt todėl Aidas mokosi ne tik ištvermės. Jis studijuoja Lietuvos sporto universitete (LSU), kad treniruojant kūną nebūtų pamiršta ir galva.
Daugiau nei bėgimas
Mintis bėgimu pagerbti V. Adamkų kilo ne pačiam Aidui. Projekto iniciatorius Rimvydas Čekavičius pasakoja, kad ši idėja brendo ne vienus metus.
„Man atrodo, kad prezidentas V. Adamkus yra išskirtinė asmenybė mūsų gyvenime, mūsų eroje“, – anot R. Čekavičiaus, pasirinktas bėgimo maršrutas nebuvo atsitiktinis.
Prezidento gyvenimas glaudžiai susijęs ir su Amerika, ir su Lietuva, todėl Aido kelionė turėtų tapti savotišku tiltu tarp abiejų šalių. Pakeliui numatyti susitikimai su JAV lietuvių bendruomenėmis, lituanistinių mokyklų mokiniais, jaunimu, kultūros ir visuomeninių organizacijų atstovais.
„Labai tikėtina, kad Aidas pradės bėgti vienas, o tada po truputį visi mintimis ir linkėjimais prezidentui prisijungs. Tai bus toks principas – iš mažo pamažu išauga didelis“, – pasakoja R. Čekavičius.
Aidas per Ameriką neš Lietuvos trispalvę. Ant jos savo parašą paliko ir pats V. Adamkus.
„Kadaise V. Adamkus buvo vadinamas tiltu tarp Vakarų ir Rytų. Dabar per Ameriką keliaujanti trispalvė turėtų tapti dar vienu ženklu, jungiančiu žmones abiejose Atlanto pusėse“, – tęsia idėjos sumanytojas ir projekto iniciatorius.
Tikiu, kad mano bėgimas sulauks atgarsio, kaip ir prezidento darbai.
Penkios poros batų
Aidas krupščiai ruošasi bėgimui. Į kelionę jis vešis penkias poras bėgimo batų – vienos jų turėtų užtekti 1 tūkst. km. Bėgiką lydės du automobiliai. Vienas skirtas pagalbai, kitas taps savotiškais namais ant ratų, kuriuose bus galima ilsėtis ir nakvoti.
„Daug jėgų atima nakvynės, maisto paieška. Norime, kad viskas būtų koncentruota“, – aiškina A. Ardzijauskas.
Maisto reikės tiek, kiek eiliniam žmogui sunku įsivaizduoti. Per dieną Aidas suvartoja apie 9 tūkst. kalorijų, o didžiausio krūvio metu šis skaičius gali siekti ir 12 tūkst.
„Valgau visą dieną, tik dvi tris valandas prieš miegą nebe. Kalnuose bus šalčiau, todėl valgysiu daugiau, dykumoje, kur bus karšta, – mažiau“, – savo rutina dalijasi ultrabėgikas.
Aido pasirengimą stebintis mokslininkas Tomas Venckūnas pabrėžia, kad įspūdinga ne tik tai, kiek nubėga Aidas, bet ir tai, kaip greitai jis atsigauna.
„Mums atrodo įspūdinga, kad Aidas sugeba gana greitai atsigauti po kiekvieno tokio didžiulio krūvio ir po kiekvienos dienos, kai nubėga 70–100 km“, – sako T. Venckūnas.
Įsipareigojo vienas kitam
LSU rektorė Diana Rėklaitienė šį projektą taip pat mato ne vien kaip sportinį iššūkį. Pasak jos, 5 tūkst. km simbolizuoja valią, ištvermę ir gebėjimą nepasiduoti.
„Man atrodo, kad nieko gražesnio turbūt negalėtume sugalvoti, kaip būtent sportu, fiziniu aktyvumu sujungti žmones. Čia tas tikrai ryšys – ir Amerikos, ir Lietuvos“, – D. Rėklaitienė studentui linki lengvų kilometrų. Vis dėlto ne jie svarbiausi Aido kelionėje. Prieš išvykdamas į Ameriką jis susitiko su pačiu V. Adamkumi. Prezidentas, kurio 100-mečiui skiriamas šis bėgimas, A. Ardzijauską išlydėjo trumpai: „Sėkmės!“
Aidas tą palinkėjimą priėmė kaip savotišką susitarimą. „Aš turiu įsipareigojimą nubėgti, o V. Adamkus – sulaukti“, – sako ilgų nuotolių bėgikas.
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