Prezidentas apie KT sprendimą dėl Juliaus Sabatausko paskyrimo: aš nesu pikdžiugiškas žmogus

„Aš nesu pikdžiugiškas žmogus“, – ketvirtadienį Kapčiamiestyje žurnalistams sakė šalies vadovas.
Kaip rašė BNS, spalio pabaigoje prezidentas teigė apgailestaujantis dėl ketinimų skirti parlamentarą J. Sabatauską KT teisėju.
Tuo metu šalies vadovas kaltino ir ankstesnės kadencijos Seimą, į šį teismą paskyrusį konservatorių Stasį Šedbarą.
Kaip skelbė BNS, KT teigimu, J. Sabatauskas neatitinka Konstitucijoje įtvirtinto reikalavimo pretendentams į KT teisėjo pareigas turėti dešimties metų teisinio darbo pagal teisininko specialybę stažą.
Anot KT, dėl to Seimas nesilaikė Konstitucijoje įtvirtinto reikalavimo į šio teismo teisėjo pareigas skirti tik tokį asmenį, kuris turi minėtą stažą, suponuojantį reikiamą šioms pareigoms profesinę patirtį.
Nutarime pažymėta, kad toks stažas kaupiamas, kai asmuo įgyja teisinį išsilavinimą ir pradeda dirbti darbą pagal teisininko specialybę, tai yra darbą, kuriam atlikti būtinas aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas.
Dėl J. Sabatausko paskyrimo KT teisėju į Konstitucinį Teismą kreipėsi opozicijai priklausantys parlamentarai.
Jie abejojo, ar jis atitinka Konstitucijoje nustatytą reikalavimą KT teisėjams turėti ne mažiau kaip dešimties metų teisinio darbo stažą.
