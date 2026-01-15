Sabatauskas: KT sprendimas – Dievo pirštas

„Misija Seime nebaigta“
„Aš vertinu tai kaip Dievo pirštą, kad mano misija yra Seime. Ir ji dar nebaigta“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė J. Sabatauskas.
BNS rašė, kad KT ketvirtadienį užkirto kelią J. Sabatauskui tapti šio teismo teisėju, konstatuodamas, kad politikui nepakanka teisinio darbo stažo, o darbas parlamente į jį nepatenka.
Gyvenimas tuo nesibaigia.
Pasak Seimo nario, teismo nutarimas duos peno politologinėms interpretacijoms, bet tvirtino, jog kitų žmonių visuomet buvo laikomas teisininku.
„Tie, kurie inicijavo nutarimą, norėtų, kad aš manyčiau priešingai. Šiaip esu dėkingas tiems Seimo nariams, kurie kreipėsi į Konstitucinį Teismą, jie tokiu būdu išreiškė man pasitikėjimą, mano darbu Seime“, – kalbėjo politikas.
„Gyvenimas tuo nesibaigia“, – pridūrė jis.
Sprendimą dėl J. Sabatausko priėmęs KT pažymėjo, kad teisinio darbo stažas kaupiamas, kai asmuo įgyja teisinį išsilavinimą ir pradeda dirbti darbą pagal teisininko specialybę, tai yra darbą, kuriam atlikti būtinas aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas.
Tuo metu Seimo narys, anot teismo, yra profesionalus politikas, darbas Seime yra jo profesinė veikla.
Be to, tarp Konstitucijoje nustatytų reikalavimų pretendentams į Seimą nenustatyti kokie nors būtini profesinės patirties ar išsilavinimo kriterijai, jiems neprivalu turėti aukštąjį ir juolab teisinį išsilavinimą, būti įgijus kokios nors profesinės patirties.
J. Sabatauskas 2003 metais universitete įgijo teisės magistro laipsnį, tačiau jokio kito darbo, išskyrus Seimo nario, nedirbo.
Dėl J. Sabatausko paskyrimo KT teisėju į Konstitucinį Teismą kreipėsi opozicijai priklausantys parlamentarai.
BNS rašė, kad pernai spalio 21 dieną Seimas KT teisėjais paskyrė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką Artūrą Driuką bei ilgametį parlamentarą, buvusį socialdemokratą J. Sabatauską. Vėliau iš antro karto į šį teismą paskirtas ir mokslininkas Haroldas Šinkūnas.
KT sudaro devyni teisėjai, kas trejus metus jis atnaujinamas trečdaliu. Pernai spalį paskirti teisėjai pareigas turėtų pradėti eiti kovo mėnesį.
Naują kandidatą žada iki pavasario
Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako gerbiantis KT sprendimą ir teigia naują kandidatą į pareigas rasiantis iki pavasario sesijos pradžios.
Anot KT, J. Sabatauskas neatitinka Konstitucijoje įtvirtinto reikalavimo pretendentams į teisėjo pareigas turėti dešimties metų teisinio darbo pagal teisininko specialybę stažą.
Seimo pirmininkas jį į pareigas pasiūlė, o valdantieji paskyrė argumentuodami, kad parlamentaras kelis dešimtmečius dirba Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete.
J. Olekas teigė buvęs įsitikinęs, kad tokia patirtis bus pripažinta tinkama.
„Aš gerbiu Konstitucinio Teismo sprendimą. Tą informacija, kurią turėjau prieš siūlydamas jo kandidatūrą, konsultuodamasis su teisininkais, rodė, kad Julius atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus, dėl to ir pasiūliau“, – BNS ketvirtadienį sakė parlamento vadovas.
Jis tvirtino J. Sabatauską į KT teisėjus teikęs kaip bene geriausiai Konstituciją suprantantį žmogų Lietuvoje.
Seimo pirmininkas taip pat sakė, kad reikės įvertinti KT sprendimo argumentaciją ir kiek tai gali liesti kitus žmones, kurie į pareigas buvo paskirti teisinio darbo patirtį argumentuojant panašiai kaip J. Sabatausko atveju.
„Reikės ir atidžiau pasižiūrėti, ieškant kitos kandidatūros į teisėjus, kad tokių dalykų nebeatsitiktų“, – kalbėjo J. Olekas.
Jis teigė dar neturintis kito kandidato į KT.
„Manau, kad iki Seimo pavasario sesijos pradžios tikrai turėsime sprendimą“, – sakė politikas.
