Premjeras: privalome tai užtikrinti

„Iššūkių kupinais laikais pareigūnų darbas yra itin svarbus mūsų valstybės saugumui ir visuomenės gerovei. Todėl privalome užtikrinti, kad šie žmonės turėtų tinkamas sąlygas tarnauti valstybei, būtų teisingai atlyginami ir jaustų socialinį saugumą“, – Vyriausybės išplatintame pranešime cituojamas ministras pirmininkas.
Vyriausybė savo programoje yra numačiusi nuosekliai didinti statutinių pareigūnų darbo užmokestį visose grandyse, užtikrinti jų statusą atitinkančias socialines garantijas, siekti priedo už tarnybos stažą atkūrimo, sudaryti geresnes sąlygas derinti tarnybą ir šeimos gyvenimą bei skatinti pareigūnus ilgiau pasilikti tarnyboje.
Taip pat siekiama stiprinti kolektyvinius darbo santykius ir profesinių sąjungų dalyvavimą priimant sprendimus.
Vyriausybės teigimu, šių prioritetų įgyvendinimas jau duoda rezultatų: 2026 metais statutinių tarnybų bendras darbo užmokesčio fondas padidėjo 7 proc., pareigūnų atlyginimams papildomai skirta 39,2 mln. eurų.
Nuo metų pradžios padidinti minimalūs pareiginių algų koeficientai, o daliai pareigūnų padidintos pareiginės algos. Taip pat įsigaliojo 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą.
„Vyriausybė nuosekliai siekia gerinti itin svarbų darbą atliekančių pareigūnų veiklos sąlygas. Šiame procese profesinių sąjungų balsas yra labai svarbus – tik konstruktyviai bendradarbiaudami galime rasti ilgalaikius sprendimus“, – pabrėžė premjeras.
Kaip rašė BNS, liepos pabaigoje vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą.
Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui.
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