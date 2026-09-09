Prasideda tarptautinės pagalbos teikimo komandos pratybos: gelbėjimo operacijos truks 36 val.

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), 36 val. vyksiančiose nepertraukiamose pratybose komandos nariai vykdys paieškos ir gelbėjimo darbus pastatų griuvėsiuose – ugniagesiai pjaus ir skaldys gelžbetonio konstrukcijas, kartu su kinologais ir jų šunimis vykdys žmonių paiešką, o medikai nukentėjusiems teiks pirmąją medicininę pagalbą.
Šios pratybos bus pristatytos Ugniagesių gelbėtojų mokykloje rengiamoje spaudos konferencijoje.
Ugniagesių vykdomą gelbėjimo operaciją vertins Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuro Tarptautinės paieškos ir gelbėjimo patarėjų grupės (INSARAG) vertintojai iš Čekijos, Turkijos, Rumunijos, Omano, Jungtinės Karalystės, Ukrainos ir kitų pasaulio šalių.
Pranešama, jog šiose pratybose dalyvaus 16 valstybės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, du Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su šunimis ir du Greitosios medicinos pagalbos tarnybos medikai.
Didžioji dalis jų, kaip teigiama, šią vasarą dalyvavo tarptautinėse gelbėjimo misijose Venesueloje ir Prancūzijoje.
Šių pratybų tikslas – klasifikuoti Lietuvos Tarptautinės pagalbos teikimo komandą kaip lengvo lygio paieškos ir gelbėjimo miestuose komandą, atitinkančią INSARAG rekomendacijas.
Šis sertifikatas, kurį, kaip teigiama, Lietuvos komanda buvo įgijusi 2011 ir 2016 metais, yra atnaujinamas kas penkerius metus.
Kaip skelbta, rugpjūčio pradžioje Prancūzijai susidūrus su vienu didžiausių gaisrų šalyje nuo Antrojo pasaulinio karo, į tarptautinę gelbėjimo operaciją išvyko 40 Lietuvos Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų – valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu išsiųstos ir devynios specializuotos transporto priemonės, tarp jų – penki gaisriniai automobiliai.
Tuo metu birželio pabaigoje Lietuva į žemės drebėjimo nuniokotą Venesuelą nusprendė siųsti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos ir Ekstremalių situacijų medicinos komandas. Iš viso į misiją išvyko 40 civilinės saugos, medicinos ir gelbėjimo specialistų su ekstremalioms sąlygoms pritaikyta įranga.
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