Policijos vadas: į tai žmonės reaguoja labai jautriai

„Kiekvienas drono turėtojas gali tą droną pasikelti, jeigu tai nėra kažkokia draudžiama zona. Tačiau iš karto susilaukiame visos eilės skambučių žmonių, kurie, mato tuos skrendančius dronus ir į tai reaguoja gana jautriai“, – LRT radijui sakė pareigūnų vadas.
Pasak jo, tokie iškvietimai – papildomas krūvis policininkams, nors dažniausiai tai nėra draudžiama veikla.
„Tai ieškome būdų, kaip matyti visus dronus – bent jau legalius – žemėlapiuose, kuriuos kelia žmonės tam, kad tiesiog kitą kartą net nesiųsti policijos ekipažų, o galėtume tiesiog į tuos įvykius ir net nereaguoti, jeigu matome, kad ten nėra jokio pavojaus“, – kalbėjo A. Paulauskas.
Kaip rašė BNS, šią vasarą į Lietuvą buvo įskridę du rusiški dronai „Gerbera“, iš kurių vienas turėjo sprogmenų. Ne kartą pranešta apie prie Vilniaus oro uosto pastebėtus dronus, dėl to laikinai stabdyti skrydžiai.
Incidentas rugsėjį fiksuotas ir Lenkijoje, kai kaimyninės šalies oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų.
Po šio įvykio NATO pranešė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą, siekiant padėti atremti Maskvos keliamą grėsmę bei paskelbė apie operaciją „Eastern Sentry“.
Naujausi komentarai