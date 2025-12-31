 Rusija toliau tvirtina, kad Ukraina atakavo Putino rezidenciją

2025-12-31 12:38
Lina Linkevičiūtė (ELTA)

Rusijos gynybos ministerija trečiadienį paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas numuštas bepilotis orlaivis, kurį, pasak jos, Ukraina šią savaitę paleido į prezidento Vladimiro Putino rezidenciją Rusijos šiaurės vakaruose. Kyjivas atitinkamus kaltinimus neigia ir vadina juos melu.

Rusija toliau tvirtina, kad Ukraina atakavo Putino rezidenciją / Scanpix nuotr.

Šiame naktį nufilmuotame vaizdo įraše matyti apgadintas bepilotis orlaivis, gulintis sniege miškingoje vietovėje. Ministerija tvirtino, kad menama ataka buvo „tikslinė, kruopščiai suplanuota ir įvykdyta etapais“.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas kiek anksčiau pareiškė, kad naktį iš sekmadienio į pirmadienį Ukraina į V. Putino „oficialią rezidenciją“ Naugardo srityje neva paleido 91 bepilotį orlaivį. Jis pridūrė, kad oro gynyba sunaikino visus bepiločius. S. Lavrovas kartu pažymėjo, kad Rusija jau nustatė „atsakomųjų smūgių“ taikinius Ukrainoje ir kad Maskvos „derybų pozicija bus peržiūrėta“.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėl to apkaltino Maskvą mėginimu pakenkti JAV vadovaujamoms diplomatinėms pastangoms užbaigti Rusijos plataus masto karą prieš Ukrainą.

„Rusija vėl to imasi, naudodama pavojingus pareiškimus, kad sumenkintų visus mūsų bendrų su prezidento Trumpo komanda diplomatinių pastangų laimėjimus“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.

„Ši tariama „smūgių į rezidenciją“ istorija yra visiškas prasimanymas, skirtas pateisinti kitas atakas prieš Ukrainą, įskaitant Kyjivą, taip pat pačios Rusijos atsisakymą imtis būtinų veiksmų karui užbaigti“, – pridūrė jis.

