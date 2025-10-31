 Policija pranešė apie reidus lapkritį

2025-10-31 15:51 kauno.diena.lt inf.

Prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės lapkričio mėnesį bus vykdomos magistraliniuose, krašto, rajoniniuose ir vietinės reikšmės keliuose. Policija praneša, kad pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu. 

Policija pranešė apie reidus lapkritį / Klaipėdos apskrities VPK nuotr.

Lapkričio 1–3 d. – saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (prisegimo sistemų), saugos šalmų naudojimo kontrolė. Taip pat transporto priemonių vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos, ir pan.), kontrolė.

Lapkričio 5–7 d. ir 28–30 d. – pėsčiųjų, dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė. T. y., bus stebima, ar šie eismo dalyviai tamsiuoju paros metu naudoja matomumą gerinančias saugos priemones – atšvaitus, ryškiaspalves liemenes su šviesą atspindinčiais elementais, šviečiančius žibintus.

Lapkričio 9–11 d. – transporto priemonių, tarp jų ir dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių, vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų patikrinimai.

Lapkričio 12–14 d. ir 24–26 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė.

Lapkričio 17–23 d. – krovininių automobilių ir autobusų kontrolė. Tai Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijuota priemonė, kurią vykdys daugelio Europos šalių kelių policijos pajėgos.

