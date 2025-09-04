Po skundo dėl „Embraer“ pirkimo – neskelbtas susitikimas

STT neatskleidžia pokalbio temų, o ministerijos atstovai pripažįsta inicijavę tokį susitikimą dėl „Embraer“ sandorio, reaguojant į opozicijos skundą.
„Susitikime be įprastų, kartu su STT įgyvendinamų prevencinių skaidrumo priemonių aptarimo, aptartas ir dėl „Embraer“ orlaivių STT pateiktas raštas – suteikta aplinkybių patikslinimui būtina informacija bei sutarta dėl papildomų dokumentų pateikimo“, – teigiama BNS atsiųstame Krašto apsaugos ministerijos komentare.
Jame pažymima, kad susitikime iš ministerijos pusės „politinis lygmuo nedalyvavo“.
STT patvirtino, kad jos atstovai rugsėjo 1 dieną „lankėsi neviešame susitikime Krašto apsaugos ministerijoje (KAM)“.
Anot komentaro, apie susitikimą nepranešta, nes STT yra kriminalinės žvalgybos institucija, todėl jos vadovų darbotvarkės nėra viešinamos.
„Susitikimo metu aptartos korupcijos rizikos ir jų valdymas krašto apsaugos sistemoje. Taip pat susitikimo metu KAM pasidalijo tarnybinio pobūdžio informacija, dėl kurios komentavimo gali spręsti tik Krašto apsaugos ministerija, kadangi ji yra šios informacijos savininkė“, – teigta tarnybos atsakyme BNS.
STT teigimu, gautas Seimo narių kreipimasis nagrinėjamas, o vadovybės susitikimai neturi jokios įtakos tokių sprendimų priėmimui.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas teigė tokį faktą vertinantis kaip KAM kišimąsi į galimo tyrimo eigą.
„Toks nuslėptas kvietimas nepriduoda skaidrumo“, – BNS sakė politikas.
Anot jo, tokie susitikimai kelia klausimų ir abejonių dėl būsimo STT sprendimo.
„Dabar reikia atidžiai žiūrėti, kad STT atliktų skaidrų, teisingą tyrimą ir nustatytų tikrąsias aplinkybes“, – tvirtino NSGK vadovas.
„Kita vertus, tai rodo ir tam tikrą Krašto apsaugos ministerijos desperaciją. Jie turbūt supranta, kad yra nuėję ne tuo keliu, kur reikėjo. Buvo priimtas politinis sprendimas (dėl braziliškų orlaivių pirkimo – BNS), o dabar kariuomenė pakišama po visu šituo neva kariuomenei to reikėjo. Tai tik toliau rodo, kad pasitikėti KAM vadovybe turbūt nelabai galime“, – sakė G. Jeglinskas.
Tokios susitikimo aplinkybės nustebino ir kitą NSGK narį „valstietį“ Dainių Gaižauską. Anot jo, gavus skundą tyrimą atlieka pareigūnai, o vadovai į jį nesikiša.
„Parašius prašymą, visada tikiesi, kad jis bus išnagrinėtas profesionaliai, nešališkai ir be jokio poveikio“, – BNS sakė Seimo narys.
Anot jo, dėl tokio elgesio ir Krašto apsaugos ministerija, ir STT sulauks klausimų parlamente.
„Tai dar labiau pakurstė ugnį. Jeigu Krašto apsaugos ministerija norėjo atskleisti daugiau duomenų, ji galėjo palaukti procesinio sprendimo ir tada daryti oficialius susitikimus“, – sakė D. Gaižauskas.
„Kol šito nėra, pakabino dar vieną abejonių debesį virš „Embraer“ lėktuvų“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas ir NSGK pirmininkas G. Jeglinskas kreipėsi į STT dėl braziliškų „Embraer“ karinių transporto lėktuvų įsigijimo.
Jie prašo patikrinti, ar sprendimai pirkti būtent braziliškus orlaivius priimti nepažeidžiant pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir ar juos atliekant nebuvo piktnaudžiaujama tarnyba.
Anot politikų, pagal anksčiau patvirtintą planą, turėjo būti modernizuoti šiuo metu turimi orlaiviai „Spartan“, o ne įsigyjami nauji. Be kita ko, jiems kyla abejonių, ar ministerijos vadovybė nėra asmeniškai suinteresuota, jog būtų nupirkti būtent paminėti orlaiviai iš gamintojo „Embraer“.
Parlamentarų teigimu, planuojami įsigyti orlaiviai turi reaktyvinius variklius, nors „dauguma kitų rinkoje esančių karinių transporto lėktuvų naudoja propelerinius variklius“.
G. Jeglinskas ir L. Kasčiūnas ir anksčiau kritikavo braziliškų orlaivių įsigijimą. Jų teigimu, šis pirkimas gali kainuoti iki 800 mln. eurų, o tai nėra pirmo būtino karinis įsigyjimas siekiant iki 2030 metų išvystyti nacionalinę diviziją.
KAM atmeta kritiką kaip nepagrįstą ir teigia, kad orlaivių pirkimas kitų projektų nepaveiks, kadangi lėktuvams ieškoma papildomų lėšų.
Apie tai, kad Lietuva ketina įsigyti tris „Embraer C-390 Millenium“, viešai pranešta birželio viduryje po Valstybės gynimo tarybos posėdžio.
