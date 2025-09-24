Lietuvos saugumo prioritetai virsta brangiais žaislais: kodėl dėl to aiškinasi tik ministrė

Paskirtoji ministrė Dovilė Šakalienė bandė gesinti aistras ir savo feisbuko paskyroje visuomenei paaiškinti, kodėl Lietuva ketina pirkti būtent „Embraer C-390 Millennium“ karinius transporto lėktuvus ir iš kokių lėšų jie bus finansuojami. Esą bus siekiama panaudoti Europos Sąjungos Sanglaudos fondus. Kitaip tariant, pateikti 700 milijonų pirkinį kaip „už dyką“. Tačiau čia prasideda įdomiausi dalykai.
Visų pirma, Sanglaudos fondai nėra skirti karinei technikai. Jie skirti infrastruktūrai, keliams, tiltams, energetikai, atsparumui, civilinei saugai. Tad Europos Komisiją reiks apgauti ir „pritempti“ karinius transporto lėktuvus prie dvigubos paskirties – esą humanitarinė pagalba, evakuacija ar pagalba stichinių nelaimių metu – reiškia tik tiek, kad ES galėtų padengti dalį kainos (70 proc.). Visa kita, įskaitant brangiausią dalį – eksploataciją ir nuolatinius skrydžius – turėtume finansuoti mes patys. O tai milijonai, kurie kasmet bus nusiurbiami nuo mūsų biudžeto, nuo kariuomenės aprūpinimo ir realių gynybos priemonių.
Čia kyla esminis klausimas: ar tokie lėktuvai tikrai yra Lietuvos saugumo prioritetas? Jei jie reikalingi civilinei evakuacijai ar humanitarinei pagalbai – logiška, kad pirkėju turėtų būti Vidaus reikalų ministerija ar civilinės saugos tarnybos. Tačiau viešai paskelbta, kad iniciatyva iš kariuomenės kilo 2024 m. gruodį, o sprendimą priėmė Valstybės gynimo taryba (VGT). Ir priėmė vienbalsiai. Su Prezidentu Gitanu Nausėda priešakyje.
Deja, VGT kompetencija jau ne pirmą kartą kelia abejonių. Prisiminkime, kai buvo svarstoma, kur reikėtų įkurti perkamų tankų „Leopard 2“ batalioną. VGT pasirinko Karaliaus Mindaugo batalioną Panevėžio rajone. Kodėl? Kaip teigia patikimi šaltiniai kariuomenėje, argumentas buvo… gražus bataliono pavadinimas – „Karalius Mindaugas”. O kariuomenės argumentai, kad toje teritorijoje nėra nei geležinkelio, nei gerų privažiavimo galimybių tokiai sunkiai technikai, smulkmena.
Tai gal VGT ir KAM ministrė dalį Sanglaudos lėšų surastų būtent šiam projektui? Nes dabar susisiekimo ministrui (kurie dažnai keičiasi) ir Panevėžio rajono merui – galvos skausmas, kaip užtikrinti geležinkelio atšaką.
Bet grįžkime prie braziliškų lėktuvų. Žiūrint į laiką, klausimų tik daugėja. Kariuomenė kreipėsi 2024 m. gruodį – laikotarpiu, kai valstybės institucijos veikia „kalėdiniu režimu“. Vos po pusmečio (!) 2025 m. birželio 18 d. Paryžiaus aviacijos parodoje buvo paskelbta, kad Lietuva pasirinko būtent „Embraer C-390“. Ir tai padaryta net neužsitikrinus finansavimo. Kaip įmanoma per šešis mėnesius priimti tokio masto sprendimą, kai KAM mėnesių mėnesius nesugeba įsigyti net paprastų paslaugų, pavyzdžiui, kelmų rovimo poligonuose?
Tad VGT, o ne ministrės noriu paklausti: kur yra kaštų ir naudos analizė? Kiek iš tiesų kainuos eksploatacija? Kodėl pasirinkimas padarytas taip greitai? Ir kodėl buvo pasirinkta būtent ši kryptis, užuot investavus į realų Lietuvos saugumą?
Pažiūrėkime į šį pirkinį dar ir iš geopolitinės perspektyvos. JAV prezidentas Donaldas Trumpas grasina mažinti Lietuvai skiriamą karinę paramą. Jau visi pasaulio politikai perprato, kad jo vienintelis meilės partneriams argumentas – „sandoriai, kurie naudingi JAV“. Tad braziliškų lėktuvų pirkimas yra dar vienas šūvis pro šalį – vietoj to, kad stiprintume ryšius su pagrindiniais partneriais, renkamės egzotišką kelią, kuris Lietuvai neduos jokios strateginės naudos.
Akivaizdu, problema nėra pats „Embraer C-390 Millennium“. Tai modernus lėktuvas, atitinkantis NATO standartus. Problema – kaip ir kodėl jis atsirado Lietuvos prioritetų sąraše. Šį atsakymą turi pateikti ne ministrė, o už jos gležnų pečių pasislėpę VGT vyrai, vienbalsiai priėmę tokį sprendimą. Ir tai turi būti ne dar vienas feisbuko įrašas, o vieša, skaičiais pagrįsta diskusija. Nes kol kas panašu, kad Lietuva vietoj tikrojo saugumo stiprinimo įsigis brangų žaislą, kuris gal ir pagerins propagandistų evakuacines sąlygas, bet taps realia našta kiekvienam mokesčių mokėtojui.
Naujausi komentarai