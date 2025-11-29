Pirmoji šalies ponia atidarė Tarptautinę Kalėdų labdaros mugę

23-iąją mugę organizuoja Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija (IWAV) su Lietuvoje reziduojančiais diplomatais, konsulinėmis įstaigomis bei tarptautinėmis verslo ir švietimo bendruomenėmis.
Mugė skirta paremti organizacijas, padedančias vaikams, senjorams, žmonėms su negalia ir socialiai pažeidžiamoms šeimoms.
„Ši mugė jau dvidešimt trejus metus nušviečia mūsų sostinę Vilnių ir skelbia Kalėdų laukimo pradžią. Ji kviečia mus visus įsitikinti, kad dalintis – laimė, padėti kitiems – garbė, o rūpestis – stiprybė“, – atidarymo metu kalbėjo pirmoji ponia.
Pasak D. Nausėdienės, Tarptautinė Kalėdų labdaros mugė yra vieta, kurioje kiekvienas gali prisidėti prie bendros gerumo misijos.
„Kviečiu visus apsilankyti mugėje ir atsiverti tai bendražmogiškai meilei, kuri neša viltį Lietuvos vaikams, moterims, senjorams, žmonėms su negalia, šeimoms, susiduriančioms su įvairiais iššūkiais“, – teigė ji.
Kaip praneša Prezidentūra, šiais metais tarptautinis Kalėdų miestelis subūrė gausią ambasadų, konsulatų ir tarptautinių mokyklų bendruomenę.
Mugės lankytojai gali įsigyti įvairių šalių tradicinių produktų, rankdarbių, dovanų ir taip paremti iniciatyvas, kuriančias saugesnę, šviesesnę ir atviresnę visuomenę.
