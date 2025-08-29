Pateikė ilgalaikę orų prognozę

Vėsūs ir lietingi antros rugpjūčio pusės orai jau priminė apie artėjantį rudenį. Todėl normalu, kad daugelį domino, kokie gi orai bus rugsėjo pirmąją, kada mokiniai ir studentai po vasaros atostogų vėl žengs į mokymo įstaigas.
„Reiktų, turbūt, iš anksto visus nuraminti, kad rugsėjo 1-ąją šalti ir slėptis po skėčiu nereiks – vyraus vidutiniškai šilti vasariški orai ne tik pirmadienį, bet ir didesnę kitos savaitės dalį“, – teigė docentas.
Penktadienį iš Pietų Europos mus pasiekė labai šiltos oro masės pleištas, kuris, greičiausiai, bus atsakingas už fiksuotus temperatūros rekordus. Tokių staigių orų permainų priežastis – tai senas, gilus Atlanto ciklonas prie Britų salų, kuris pradžioje formavosi, kaip 2 ir 3 kategorijos uraganas (vieną dieną buvo ketvirtos) virš pietvakarinių Šiaurės Atlanto akvatorijų ir kuriam buvo duotas vardas „Erin“.
Taigi, pradėjęs savo kelią prie Žaliojo rago salyno dar prieš Žolines, jis sukorė ilgą kelią skersai Atlanto, vėliau pasuko beveik lygiagrečiai Šiaurės Amerikos rytinei pakrantei ir vėl kirto Atlantą judėdamas į rytus. Paskutiniai jo buvusios galybės požymiai išnyko per praėjusias kelias paras prie Britų salyno, tačiau lėmė mažai judrios žemo slėgio srities įsitvirtinimą tame regione. Kadangi šio ciklono centras yra beveik toje pačioje vietoje tiek arti paviršiaus, tiek viršutinėje troposferoje – jis veikia kaip galingas oro siurblys, „permetantis“ didelius oro kiekius nuo Pietvakarių Europos link šiaurės rytų. Be to, ši žemo slėgio sritis kaip magnetas trauks iš vakarų atkeliaujančius judrius Atlanto ciklonus, kurie turėtų neleisti greitai nusilpti šiai žemo slėgio sričiai.
Anot specialisto, ši mus pasiekusi labai šilta oro masė nėra vienalytė ir keliauja „porcijomis“, todėl foninė oro temperatūra Lietuvoje kasdien šiek tiek keisis: rytoj šilčiausia oro masės dalis dėl atmosferos fronto bus nustumta į rytus ir karšti orai (virš 26 laipsnių šilumos) prognozuojami tik rytinėje dalyje (kitur 20–26 laipsniai šilumos), o vėsiausia bus pajūryje. Poryt, sekmadienį, vėl šilčiausia išliks rytuose ir pietryčiuose, Vidurio ir Vakarų Lietuvoje bus dar šiek tiek vėsiau (18–23 laipsniai), ten, be to, dar ir gausiau su perkūnija palis. Naktys taip pat nebus vėsios ir nors ateinanti naktis bus šilčiausia, vėliau minimali oro temperatūra tik kai kur bus mažesnė už 10–12 laipsnių šilumos. Kitos savaitės pradžioje virš Šiaurės rytų Europos stiprės anticiklonas, kuris nukreips oro srautus iš pietų ir pietryčių ir Lietuvą vėl pasieks šiltesnės oro masės nuo Balkanų. Pirmąjį rugsėjo savaitgalį orai taps rudeniški, bet daugiausia sausi, naktimis oro temperatūra kris iki 6–11 laipsnių šilumos (pajūryje bus šilčiau), dienomis numatoma 17–22 laipsnių šilumos.
Pirmasis rugsėjo dešimtadienis, anot doc. G. Stankūnavičiaus, bus šiltesnis už normą visoje Europoje. Labiausiai oro temperatūra nukryps nuo normos Laplandijoje, Rytų Ukrainoje, Šiaurės Kaukaze ir rytiniame Balkanų pakraštyje. Krituliai gerai palaistys Šiaurinę Europos dalį bei Baltijos regioną, kai tuo metu Pietų Europoje (kaip ir turėtų būti) išliks sausa ir karšta (30–35 laipsniai šilumos). Priešingai negu Europoje, Šiaurės Amerikos laukia stiprus atvėsimas, kurį turėtų lemti poliarinis anticiklonas, atkeliausiantis iš šiaurinės Kanados į Vidurio JAV kitos savaitės viduryje. Todėl Didžiųjų ežerų regione bei šiek tiek piečiau prognozuojamos šalnos, o vasariškai karšti ar net tvankūs orai išliks tik pačiuose JAV pietuose bei pietryčiuose.
„Ilgalaikės orų prognozės rodo, kad žymesnio orų atvėsimo turėtume tikėtis antroje rugsėjo mėnesio pusėje, po kurio, tradiciškai, imtume laukti „bobų vasaros“ laikotarpio“, – teigė specialistas.
