Pasienyje su Baltarusija apgręžtas vienas neteisėtas migrantas

Jos duomenimis, Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 46 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo.
Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 805 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1 002.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.
Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.
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