 Pasienyje su Baltarusija apgręžtas vienas neteisėtas migrantas

Pasienyje su Baltarusija apgręžtas vienas neteisėtas migrantas

2026-06-20 10:01
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžtas vienas neteisėtas migrantas, šeštadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Pasienis su Baltarusija
Pasienis su Baltarusija / E. Ovčarenko/ BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Jos duomenimis, Latvijos pasieniečiai penktadienį apgręžė 46 migrantus, o Lenkijos pareigūnai ketvirtadienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksavo.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 805 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1 002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

Šiame straipsnyje:
migrantai
pasienis su Baltarusija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų